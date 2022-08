El casting de Pesadilla en El Paraíso no cesa y hace tan solo unas horas hemos podido confirmar la identidad de un nuevo concursante. Tras la pista de una playlist de canciones con artistas de los más variados, muchos situaron las miradas en algunos colaboradores actuales de la cadena, pero nada más lejos de la realidad, ya que el nuevo concursante ya ha demostrado en más de una ocasión delante de las cámaras su fuerza y su garra para superar todo tipo de desafíos.

Este mismo sábado desde el programa de Socialité hemos podido conocer su identidad. El nombre no era otro que Alyson Eckman, presentadora, reportera, locutora y cantante. A lo mejor no la conoces por el nombre, pero si por su carrera profesional en España, concretamente, en esta cadena. Esta rubia de ojos claros se coló en todos los hogares cuando presentaba junto a Rocío Carrasco y Sandra Barneda el popular programa Hable con ellas o incluso, cuando participó en GH VIP, donde consiguió alzarse con el triunfo en la edición de 2017.

Su cercanía y espontaneidad la acercaron a los telespectadores de tal forma que, Alyson consiguió ser muy querida en nuestro país. También logró hacer sus pinitos en el mundo de la interpretación participando en una de producciones más castizas de nuestra cultura: La que se Avecina, donde desempeñaba el papel de una mujer sexy que conseguía seducir y conquistar a Judith, la pareja de Enrique en la ficción.

Además, participó como una colaboradora más en otros programas de la cadena como Sálvame Deluxe y "English of summer" emitido en MTMAD. Después decidió marcharse a su tierra natal a probar suerte con nuevos proyectos. Y después, se la ha perdido un poco el rastro, ya que lo que se ha sabido de ella es que ha ocupado grandes titulares en los últimos tiempos por subir vídeos atrevidos a una red social muy conocida y también porque reveló que mantuvo una relación con Cristiano Ronaldo años atrás.

Una carrera marcada por la música

Alyson Eckmann, además de hacer sus pinitos en la televisión y en el cine, también probó suerte con la música. Desde bien jovencita se convirtió en vocalista en un grupo de jazz y posteriormente, se atrevió a sacar sus primeros sencillos: Believe me y Day after day, dos canciones que ella misma creó.

Sin embargo, su trayectoria musical no acababa ahí, ya que Alyson Eckmann también ha participado como artista en musicales muy conocidos, como Cats, Seussical y Annie. Y para los más curiosos, la norteamericana participó también en un tema compuesto para la banda española Les Castizos.

Ahora, Alyson Eckmann tendrá que seguir sacando su valentía y su fuerza para meterse a convivir con otros concursantes como Pipi Estrada, Mónica Hoyos y Víctor Janeiro, conocidos ya en otros realities por no tener escrúpulos ni pelos en la lengua. ¿Conseguirán llevarse bien?