Beyoncé publica un adelanto del videoclip de ‘I'm That Girl’

Beyoncé está en modo killer. La diva del pop está dispuesta a que se hable de ella cada semana... y hágase su voluntad. Hagamos una breve recapitulación: estrenó Break My Soul, seguido de su séptimo álbum Renaissance Act. 1, debutando con unos datos increíbles. Después, lanzó The Queens Remix junto a Madonna. Ahí es nada.

Queen B, como buena cantante de éxito, no deja nada al azar. Es meticulosa y planificadora. Y como revolucionaria del álbum visual, nos traerá una película con la que sumergirnos de lleno en el universo que ha estado dando forma y en el que se ha evadido durante tres años, como ya hizo con Beyoncé -su disco homónimo-, Lemonade y hasta Black Is King,

Ahora, la artista ha lanzado un breve adelanto del videoclip de I'm That Girl. Esto supone la introducción al primer acto de una trilogía con la que sentirnos empoderados, liberarnos y, en última instancia, volver a nacer.

¿Por qué no lanzó el videoclip de Break My Soul primero si fue el primer single? Es lo que habría tenido más sentido, pero I'm That Girl es el tema de apertura de su último proyecto, Renaissance Act. 1 y Beyoncé quiere seguir un orden cronológico para contar su historia.

La canción viene a decir que es como el Rey Midas: todo lo que toca se convierte en oro ("Esta ropa luce genial porque la llevo yo / Sabes que todas estas canciones suenan bien porque estoy ahí"). Es esa chica poderosa -sin quererlo-, capaz de brillar con luz propia con pocos avalorios y de conseguir todo lo que se propone, gracias a la confianza en sí misma.

"I pull up in these clothes look so good

‘Cause I’m in that, hoe

You know all these songs sound good

‘Cause I'm on that, hoe