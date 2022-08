Olivia Rodrigo asiste a la residencia musical de Katy Perry en Las Vegas

Desde que Olivia Rodrigo nos regalase a principios del 2021 su single debut Driver's License, la actriz y cantante ha demostrado con creces que se trata de una de las voces más importantes de la industria musical en nuestros días, con un primer disco, SOUR, que en cuestión de poco más de un año se ha convertido en uno de los más escuchados dentro de Spotify con más de 7,7 mil millones de reproducciones.

Una élite musical a la que muy pocos pueden acceder a lo largo de su carrera, donde se encuentra, además, una de las artistas a la que la joven de 19 años más admira: Katy Perry. Como espectadores hemos podido ser testigos del intercambio de mensajes entre ambas en los últimos meses, sobre todo a raíz de la versión que Olivia Rodrigo interpretó del clásico contemporáneo The One That Got Away durante su concierto en Vancouver el pasado mes de abril, que interpretaba junto a su amigo Conan Gray sobre el escenario.

Su encuentro en Las Vegas

Ahora, las dos cantantes se han vuelto a encontrar y han podido verse las caras en Las Vegas, donde Katy Perry realiza su residencia musical en el Teatro Resorts World Las Vegas, PLAY. Y es que el pasado fin de semana Katy Perry se despedía momentáneamente del espectáculo que ofrece hasta el mes de octubre, cuando retomará sus actuaciones.

Una ocasión que sin duda Olivia Rodrigo no ha querido perderse, habiendo acompañado a Katy Perry en su camerino en los momentos previos al inicio de su show, donde además ha sido partícipe de los rituales a los que está acostumbrada la californiana antes de entregarse a un público dispuesto a corear todas sus canciones, en concreto la oración en círculo que reza junto a su equipo.

OLIVIA RODRIGO WAS THERE WITH KATY PERRY AT PLAY?!! pic.twitter.com/Nw8PoN8zYo — dalton⁴🧣 (@REPUTATIONAOTD) August 16, 2022

Todo ello, además, ha venido acompañado de un vídeo que en las últimas horas se ha viralizado a través de las redes sociales, con un Tiktok que ha tenido una segunda vida en Twitter e Instagram donde podemos ver a Olivia Rodrigo siguiendo a Katy Perry de camino a su función. Toda una amistad que ojalá en los próximos meses se materialice en una colaboración entre ambas, pues estamos seguros de que el pop rock que caracteriza a la chica Disney se mezclaría muy bien con la voz y el estilo de la cantante de Teenage Dream.