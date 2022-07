Olivia Rodrigo lleva un paso más allá su versión de ‘Torn’ con Natalie Imbrulia: ¿Habrá colaboración?

La gira de Olivia Rodrigo por Reino Unido nos dejó hace unos días una más que interesante versión de Torn, uno de los mayores éxitos en la carrera musical de Natalie Imbruglia. Tanto el público de una solista como el de la otra estaban encantados con este homenaje a un hit que cumple 25 años (la versión original casi 30) y la cantante estadounidense lo ha llevado un paso más allá.

Durante su último show en Londres, la intérprete decidió contar con la propia artista responsable del éxito sobre el escenario. Una unión de talentos insospechada para millones de personas en todo el mundo. Lógico si tenemos en cuenta que cuando Imbruglia creó la canción, Olivia aún no había nacido.

Sabemos cómo comenzó pero de momento no sabemos cómo va a terminar. Olivia Rodrigo se encuentra de gira presentando su álbum debut, Sour. Después de recorrer los escenarios de las ciudades más importantes del mundo, está en Reino Unido para cerrar definitivamente el primer tour de su carrera. Una de sus últimas actuaciones fue en Manchester y para celebrar el éxito que tuvo se fue a un bar e incluso subió al escenario del lugar para lanzarse a cantar versionando la citada canción.

La viralidad de esa versión en un pub ha ayudado a que la versión de Torn haya acabado sonando durante su gira mundial en un show en Londres. Y allí estaba Natalie Imbruglia para hacer el momento aún más especial, tanto para Olivia Rodrigo como para todo su público.

No es la primera vez que Olivia Rodrigo hace versiones de temas muy exitosos. Se ha animado a cantar canciones de todo tipo de artistas, siempre vinculadas de alguna manera al estilo pop. También lo hace, en ocasiones, acompañada, como en un concierto de su gira por Estados Unidos donde invitó a su gran amigo Conan Gray para cantar un auténtico hit de Katy Perry, The One That Got Away, que fue aplaudido por la intérprete original.

La fórmula la ha repetido con Avril Lavigne en Toronto versionando Complicated, con Lily Allen en Glastonbury versionando Fuck you y en Los Ángeles con Alanis Morissette para recordar You oughta know.

Ahora ha repetido la fórmula con Natalie Imbruglia al ritmo de Torn. ¿Nacerá de aquí una futura colaboración? ¿Cuál será el siguiente paso de la estadounidense? Desde luego su estrategia nos está regalando momentos muy virales y permitiéndonos recordar grandes canciones de la música de grandes artistas de los 90 y los 2000.