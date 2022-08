Maluma desvela un adelanto de su próxima canción: “¿La soltamos...?”

Maluma ha conseguido que las redes sociales ardan gracias al post que ha publicado en su cuenta oficial de Instagram. Se trata de un vídeo en el que el colombiano aparece sentado frente a un lago cantando lo que será su próximo single. Aún no ha confirmado ni la fecha ni el nombre, pero sus fans ya están empezando a especular.

Después de su colaboración con Anitta en El Que Espera, el cantante quiere seguir en lo alto de la ola y que su público no se desenganche de sus redes sociales. En esta ocasión ha hecho enloquecer a todos sus fans con el adelanto y parte de la letra de lo que será su próximo hit.

“#28 La soltamos..?? Sólo por deporte…”, con estas palabras ha desvelado que ya tiene preparada su nueva canción. “Antes no tenía Na, ya estamos bien me acostumbre a ver solo billetes de 100 pa’ que guerrear si no hay con quien la mala vibra que descanse en paz amén”, canta Maluma en este vídeo.

Como es característico en él, al colombiano le gusta hacer referencia a sus primeros pasos en la música cuando no tenía nada en la cartera, comparándolo con el éxito que ha cultivado en los últimos años. “Tranquilo manito llegó el baby de las babys El Niño bonito el que pone a gritar a tu gata ay Dios mío bendito Ay Dios mío bendito …”, tampoco podían faltar versos como estos donde resalta que es el chico que se lleva a todas las mujeres.

¿Nueva colaboración?

Algo que no ha confirmado ni desmentido es una posible colaboración en este tema que está a punto de ver la luz. Lo que nos ha hecho dudar son los puntos suspensivos después de decir “la soltamos”, pues parece que falta el nombre de otro artista.

En el post solo menciona a dos productores y compositores que han colaborado con él en la creación del tema, pero no ha dicho si otro compañero interpretará este tema junto a él.

Como no podía ser de otra forma, sus fans ya están creando sus propias conclusiones. Muchos dicen que es una mezcla entre Magia y 23. Otros que es la continuación de 23, pues han pasado cuatro años y Maluma ha escrito “28” en la descripción del clip.

Sin embargo, todavía no podemos confirmar nada, solo que va a ser un éxito con la firma del colombiano. Solo nos queda esperar a que nos desvele la fecha de lanzamiento y si es verdad que se llamará 28 como muchos apuestan.