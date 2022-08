“Somos la pareja más guapa del programa”:Se viraliza la cita más picante de ‘First Dates’

First Dates parece que no descansa ni en verano, ya que los usuarios siempre tiran de hemeroteca para rescatar alguno de los momentos más épicos de este programa de citas de Cuatro. Y es que hay encuentros que pasarán a la historia lo mires por donde lo mires. Eso sí, no hay que quitarles mérito porque el hecho de conocer a alguien a ciegas es solo apto para valientes y sí, en ocasiones, carne de meme en redes sociales.

Hay encuentros en First Dates que quedarán grabados para la posteridad, ya que son cuanto menos atípicos. Esas citas surrealistas han generado varios ataques de risa a Carlos Sobera, que, sin poder remediarlo, ha roto a carcajadas ante los ingeniosos e inesperados comentarios de los invitados. Aunque la sorpresa y la estupefacción ante lo atrevidos, que pueden llegar a ser muchos de los invitados, también ha dejado al presentador con la boca abierta en más de una ocasión.

Y es que nada sorprende en este programa. Recientemente se ha hecho viral una de las citas más picantonas de la historia de First Dates protagonizada por Claudia y Eric. Ambos acudieron al encuentro con ganas y dispuestos a todo para dejarse llevar. Y sí, también provocar una de las citas más calientes de la televisión. La primera en llegar era Claudia y sus primeras palabras a Carlos Sobera dejaban claro cómo era. “No soy creída, pero tengo una autoestima muy alta”, explicaba la malagueña.

A continuación, Claudia expresaba abiertamente cómo era su prototipo. “Me gustan los chicos altos, morenos de piel, extrovertidos, que tengan conversación, con buen cuerpo, que se cuiden y cariñosos, porque yo también lo soy”, confesaba a Carlos.

Pocos segundos tuvo que esperar hasta que llegó su cita, Eric, al que sus amigos catalogaron como el “follador”. Una etiqueta que recibía con orgullo: “No es mi culpa porque no es que haga mucha cosa, pero sí que es verdad que cuando salgo, suelo follar”.

La atracción era más que evidente y no tardaron en lanzarse piropos mutuamente. Eric le comentó que era “una chica diez” y ella estaba encantada con que le fascinase el gimnasio, ya que eso la ayudaría a ella a estar motivada para “hacer ejercicio”.

La sinceridad de Claudia

Claudia no daba puntada sin hilo y haciendo muestra de su gran autoestima manifestó abiertamente la buena pareja que creía que formaban. “Somos gente que llamamos la atención y mira que veo ‘First Dates’, pero Eric y yo somos la pareja más guapa que ha pasado por este programa”, afirmaba categóricamente.

#FirstDates12J

No Claudia, tú y Eric no sois la pareja más guapa que ha pasado por First Dates.



*Es esta : pic.twitter.com/bCPU7b8fLo — BLACKISAKOLOR (@hateunicornsii) July 12, 2021

Estas palabras fueron objeto de parodia por un usuario en Twitter, que realizó una comparativa con otros comensales, que acudieron ese mismo día al programa y que vestían con ropa de lo más extravagante. En el siguiente tuit vemos como recogía las palabras de Claudia con un tono sarcástico afirmando que estos nuevos invitados sí que eran guapos.

Ya en el privado y tras degustar el postre y brindar con un chupito, Eric y Claudia dieron rienda suelta a su pasión y deseo sexual dejando claro cuáles eran sus intenciones después de este primer encuentro. Y sí, era un segundo encuentro y todo parecía apuntar que no sería nada tranquilo, pero sí liberador.