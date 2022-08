Estos son los ataques de risa más épicos de Carlos Sobera en ‘First Dates’

Nada es imposible en First Dates y, sino que se lo digan a Carlos Sobera que sigue cautivándonos con sus reflexiones, sus anécdotas y sus llamadas a la acción. Eso sí, nada de esto sería posible si las historias, peculiaridades y requisitos sentimentales o sexuales, que los solteros confiesan a Sobera nada más entrar al restaurante más famoso de la televisión.

En estos cinco años de emisión de First Dates, el factor sorpresa siempre ha estado garantizado para Sobera, que vive y retransmite cada historia de forma única. Patinazos, huidas, curiosidades, requisitos sentimentales, fantasías sexuales de lo más peculiares, algún que otro malentendido y un largo etcétera. Son diversos los motivos que provocan que Sobera acabe llorando de la risa. Y es que llegados a este punto no nos vamos a poner señalar, pero está claro que hay solteros y solteros.

Esta temporada pasada, Carlos Sobera ha acaparado todos los focos sin quererlo convirtiéndose en el auténtico protagonista de la cita. Y es que los invitados con algún comentario inesperado han provocado un ataque de risa en el presentador. Uno de los más recientes pudimos verlo en la temática Beach Club, donde María le confesaba que sus necesidades sexuales estaban bien cubiertas porque tenía hasta “siete amantes”. A lo que Sobera, ojiplático, le preguntaba: “¿A la vez?”, antes de soltar una sonora carcajada.

Con la educación y el talante que le caracteriza, aunque sin perder una pizca de su jocoso humor, el presentador trata de poner siempre paz a los momentos de tensión e incluso, quitarle el hierro a esas autocríticas que hacen los invitados del programa. Tiene un don y la realidad es que suele transformar intensos dramas en situaciones cómicas y anecdóticas. Aun así, eso no quita que haya historias que le dejen siempre con la boca abierta y ante las que no puede ocultar su incredulidad y, por supuesto, su risa.

En este contexto, el doble de Sergio Ramos llegaba hasta las instalaciones de First Dates para encontrar el amor. Ajeno a que muchos iban a centrarse en su peculiar parecido con Sergio Ramos, el que fue capitán del Real Madrid, el soltero cautivó a Sobera con su peculiar forma de dar boleto a las personas, que no quería mantener en su vida. A todas ellas las daba "pasaporte".

La sinceridad es un valor muy importante para triunfar, pero, sobre todo, para hacerlo en las primeras citas. Sin embargo, a veces es importante dosificarla porque puedes ocasionar el efecto contrario al que buscas. En estas estaba Christian cuando intentaba explicarles a Matías y Carlos Sobera cómo le gustaban las chicas y las razones, que justificaban que esta parcela de su vida no se le hubiese dado del todo bien.

Sin embargo y pese a sus intentos, Christian sufrió un pequeño bloqueo o ataque de pánico, no sabemos. El caso es que la ternura y la sinceridad del soltero desataron las carcajadas del presentador. “Me quedo bloqueado, hay momentos que me quedo en blanco y no soy persona, no avanzo”, le explicó cómo pudo.

Como has podido ver hasta ahora son diversas las situaciones que han hecho que Carlos Sobera se parta de la risa en directo, pero si viajamos en el tiempo hay un momento que supera a todos los anteriores. Fue el día en el que un soltero pensó erróneamente que Carlos Sobera quería darle un regalo. Un momento épico del que al presentador le costó un largo rato superar.

Estas han sido algunas de las citas de First Dates más memorables de la última temporada. De esta forma, hemos conocido a un Carlos Sobera espontáneo, cercano y carismático al que hasta los invitados al programa aprecian.