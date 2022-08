Demi Lovato lanza ‘29’ y se cuestiona la diferencia de edad que había en una de sus relaciones pasadas

Menos de 24 horas quedan para poder disfrutar al completo del octavo disco de Demi Lovato. Holy Fvck llega a nuestras vidas para enseñarnos su renacimiento personal y musical, a través de 16 canciones con las que conoceremos mejor a la artista. Skin of My Teeth y Substance son dos de los temas que ha lanzado como adelantos, a los que se suma 29.

El 10 de agosto, la cantante subió un fragmento de 29 a su cuenta de TikTok, pero, a un día de estrenar el álbum, lo acaba de lanzar al completo. Demi Lovato se sincera y reflexiona sobre una relación en la que estuvo involucrada con 17, mientras su pareja tenía 29. Esa diferencia de edad de doce años se cuestiona en toda la canción:

“what the f*ck’s consent? (¿qué demonios es el consentimiento?) / numbers told you not to (los números te decían que no lo hicieras) / but that didn’t stop you (pero eso no te detuvo)”.

Aunque no hace referencia en ningún momento a la persona a la que va dirigida la canción, si echamos la vista atrás solo podemos pensar en un nombre: Wilmer Valderrama. Demi Lovato mantuvo una relación con el actor cuando tenía 17 años y justamente él tenía 29. Por lo que es una indirecta muy directa a todo lo que conformó aquella pareja y en la que la artista se da cuenta de que no todo era color de rosas.

“Petal on the vine (un pétalo en el viñedo) / too young to drink wine (demasiado joven para beber vino) / just five years a bleeder (solo cinco años después de la primera regla) / student and a teacher (una alumna y un profesor)”, así comienza 29.

Demi Lovato se abre, reflexiona y cuestiona esa diferencia de edad. En una entrevista reciente para Zane Lowe, en Apple Music 1, habla de cómo cumplir 29 le hizo tener una perspectiva diferente de las cosas y empezó a plantearse ciertas situaciones que había vivido en su vida. “Siento que la canción lo dice todo”, dijo. Y desde luego, solo hace falta escuchar la canción para darse cuenta de todo aquello de lo que la cantante ha sido consciente.

Los 29 años pronto se le van a ir a la artista, ya que un día después de lanzar su octavo álbum cumplirá 30. Holy Fvck estará disponible este 19 de agosto para deleitarnos con un renacimiento de verdad y con una Demi Lovato más real que nunca, a través del rock.