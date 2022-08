Demi Lovato publica un adelanto de ‘29’, uno de los temas de su próximo álbum

El nuevo álbum de Demi Lovato está a la vuelta de la esquina. El 19 de agosto, por fin, estrenará Holy Fvck, un disco totalmente diferente, renovado y con el que pretende realizar su renacimiento musical y personal. Durante los últimos años, la artista ha pasado por unos cambios en su vida que le han transformado por completo, incluyendo su imagen, y eso es lo que quiere reflejar en su octavo recopilatorio.

Holy Fvck cierra la puerta a esa música pop que cantaba Demi Lovato para dar paso a un estilo muy rockero. Con esta era nos recuerda bastante a sus inicios, pero con una intención totalmente diferente. Ha lanzado varias canciones como adelantos, Skin Of My Teeth y Substance, con las que hemos podido disfrutar de este cambio radical.

Además, en sus redes sociales ha publicado algunos adelantos a lo largo de estos meses que también podremos escuchar en este disco, como los de Happy Ending y City Of Angels. Sin embargo, el último lo acaba de lanzar en su cuenta de TikTok y parece que podría ser el single promocional del álbum, siendo el tercero de este. Concretamente, la canción de nombre 29.

Por lo poco que se ha podido escuchar en el vídeo publicado por la artista en un coche, 29 tratará la relación que tuvo con el actor Wilmer Valderrama. En el adelanto de 24 segundos se puede apreciar una parte de la letra de la canción: “Finalmente 29 / Divertida como eras en ese momento / Pensé que era un sueño adolescente, solo una fantasía / Pero fue ¿Es tuyo o era mío?/ 17, 29”. ¿Por qué se han levantado los rumores de que irá sobre él? Porque las edades que se mencionan en ese fragmento son las que tenían cuando estaban juntos.

El renacimiento musical de Demi Lovato irá acompañado de 16 canciones. Un disco largo con el que quiere marcar su carrera y que tendrá, además, tres colaboraciones muy especiales. Yungblud, Royal and The Serpent y Dead Sara serán los artistas que se unirán a Holy Fvck con los temas Freak, Eat Me y Help Me, respectivamente.

No queda nada para poder escuchar el regreso de Demi Lovato el próximo 19 de agosto.

Listado de canciones de ‘Holy Fuck’