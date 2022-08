Roi Méndez publica la maqueta de una nueva canción y lanza una pregunta: “¿La sacamos algún día?”

Roi Méndez está empleando 2022 para volver a reconectar con su lado más artístico. Él mismo admitió hace casi un año que había sufrido un período de crisis existencial, en el que no se reconocía en las canciones que hacía. Hace un mes, sin ir más lejos, le contó a Karin Herrero en el podcast Mi Primera Vez de LOS40 que, tras salir de OT 2017, no supo cómo gestionar el giro de 180º que dio su vida; se sentía perdido fuera del refugio que supuso para la Academia para él.

Afortunadamente, con tiempo y ayuda de los que más le quieren, este año ha comenzado una nueva etapa musical con pasos más firmes y seguros. Después de estrenar Asfalto y Gasolina, una dedicatoria a la historia de amor de 5 años que comparte con su pareja Crislo, llegó Al lado mío, un nuevo single con el que nos ha hecho bailar desde su lanzamiento. Ahora, el cantante ha vuelto a recurrir a las redes sociales para publicar la maqueta de una canción con la que parece haber terminado de reconciliarse consigo mismo.

La parte que ha compartido está llena de emoción y de referencias a su infancia, a su familia, amigos y, por supuesto, a ubicaciones de su Galicia natal. Además, el vídeo que ha posteado está editado con decenas de fotografías de la historia de su vida montadas como un collage. Aparece Roi bebé, Roi niño, Roi adolescente y el Roi adulto que es actualmente.

El tema, que tiene como título provisional Me estaba echando de menos, viene con una pregunta directa a sus seguidores: "Qué os parece ? La sacamos algún día?" ha lanzado en Instagram. Las respuestas no se han hecho esperar. "Estás tardando"; "¡Claro que sí!" o "Me encanta", han sido algunos de los comentarios que ha recibido.

Del mismo modo, a juzgar por el rótulo que aparece en el clip, "Canciones que sacaré algún día Vol. 1", el cantante no ha parado de crear y tiene más de un trabajo en la récamara. Aún estar por saber si las editará y estrenara en plataformas, pero seguro que más de una demo volveremos a escuchar.

Definitivamente, Roi ha hecho las paces con su yo compositor y parece haber vuelto a reconducir el camino de lo que siempre ha sido su vocación y su pasión y de la que ahora está haciendo carrera: la música.