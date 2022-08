Rick Astley recrea el videoclip de 'Never Gonna Give You Up' 35 años después

Si hay una canción de los 80 que ha pasado a la historia, y cuyo videoclip se recuerda como uno de los más virales de la historia, esa es el Never Gonna Give You Up de Rick Astley. Se trata de uno de los temas más pegadizos de la historia según un estudio científico, y es todo un clásico. A pesar de que el artista británico tuvo más éxitos musicales después de este sencillo, se mantiene como una leyenda gracias al videoclip de esta canción. El vídeo es recordado por varias generaciones e incluso es uno de los más usados de TikTok por las nuevas generaciones.

Este verano se han cumplido 35 años desde la publicación de la canción y el videoclip, y gracias a una campaña de publicidad, ha revivido para dar forma a un nuevo vídeo. "Rendir homenaje a mi vídeo para el comercial de AAA Insurance, desde el plató hasta el guardarropa, ha sido un increíble viaje por el camino de la memoria. La canción ha sido muy buena para mí y estoy encantado de trabajar con otra marca icónica que ha superado la prueba del tiempo", dice Rick Astley sobre este nuevo trabajo que revisita su canción más exitosa.

El cantante baila en esta ocasión con fondos similares al víideo original, incluido el escenario en una iglesia, frente a una gran ventana empañada y frente a varias estructuras de ladrillo, pero, esta vez, con algunos giros promocionales.

InsurAAAnce & Rick Astley Never Gonna Give You Up

En el famoso vídeo original, podemos ver a un joven Astley que apenas tenía 21 años y estaba arrancando su carrera musical. Aparece frente a un micrófono cantando con diferentes estilos y vestuarios a lo largo del cortometraje. En la nueva versión han cuidado todos los detalles para que quedara similar al publicado en 1987.

El vídeo original de Never Gonna Give You Up llegó hace unos meses a los mil millones de reproducciones en Youtube. En este selecto club online ya se encuentran otros temas tan escuchados como Take on me de A-Ha, Nirvana con su éxito Smells like teen spirit y, cómo no, el himon de Queen que nunca pasa de moda, Bohemian Rhapsody.

Rick Astley - Never Gonna Give You Up (Official Music Video)

Con esta canción, Rick Astley se convirtió uno de los memes más recordados de la historia de Internet. El rickroll o rickrolling consiste en ofrecer un enlace trampa a una supuesta información de interés que en realidad lleva al videoclip Never gonna give you up. Esta acción no solo ha afectado a muchas páginas webs, sino que se ha extendido más allá del mundo de Internet; como, por ejemplo, cuando la canción hizo una aparición sorpresa en el desfile que cada año realiza el centro comercial estadounidense Macy's en el Día de Acción de Gracias, un evento televisado con millones de espectadores. En el April Fools' Day de 2008, Youtube vinculó todos los vídeos que aparecía en portada como 'interesantes' al videoclip, una de las razones por las que tiene casi 400 millones de reproducciones en Youtube.