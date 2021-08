Rick Astley consigue un récord en Internet con ‘Never Gonna Give You Up’

Quizá no lo recuerdes, pero Rick Astley y el rickroll se convirtieron en uno de los primeros memes de Internet. Se trataba de un enlace trampa a una supuesta información de interés que en realidad lleva al videoclip de Never gonna give you up. Esta broma no solo afectó a muchas páginas webs, sino que se extendió más allá de la Red y se hizo muy viral en una época en al que ni siquiera utilizábamos esa palabra.

La canción es una de las más pegadizas de la historia. No lo decimos nosotros, son que es la conclusión de un estudio científico, que coloca al tema en este ránking, eso sí, por debajo del We Will Rock You de Queen. Para llegar a esta afirmación, los expertos han desarrollado una fórmula matemática que tiene en cuenta el factor sorpresa: Receptividad + (Predictibilidad - sorpresa) + Fuerza melódica + (Ritmos repetitivos x 1,5) = nivel de adicción de una canción.

Ahora la canción ha conseguido un nuevo hito en Internet. El vídeo de Never Gonna Give You Up, lanzado en 1987, ha llegado a los mil millones de reproducciones en Youtube. En este selecto club online ya se encuentran otros temas tan escuchados como Take on me de A-Ha, Nirvana con su éxito Smells like teen spirit y, cómo no, el himon de Queen que nunca pasa de moda, Bohemian Rhapsody.

Para celebrar este récord, alcanzado por muy pocos artistas a nivel mundial, Rick Astley ha anunciado que lanzará una edición limitada del sencillo Never Gonna Give You Up en un formato de vinilo decolores de siete pulgadas. Todo ello con la versión a piano que apareció en la recopilación de 2019 llamada The Best of Me.

Lejos de quedarse parado o viviendo de éxitos del pasado, Rick Astley siempre ha sabido cómo renovarse y estar en contacto con fans de otras generaciones. Hace unos meses volvía a hacerse viral después de abrirse un perfil en TikTok, donde se grabó a sí mismo imitando a algunos artistas como R.E.M. o The Strokes.