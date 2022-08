10 datos sobre Dua Lipa para celebrar sus 27 años: desde su infancia hasta su unión con Pablo Alborán

¡Dua Lipa cumple 27 años! Una artista que nos ha deleitado desde la primera hasta la última canción, demostrando una evolución digna de estrella del pop. Poca gente queda en el mundo que no conozca ni le suena el nombre de la cantante, aunque puede que haya cosas concretas que no se sepan de ella si no se es fan.

Por si estás un poco perdido, te contamos algunas curiosidades o momentos especiales de ella para celebrar su cumpleaños.

1. Originaria de Kosovo

Dua Lipa nació el 22 de agosto de 1995, en Londres (Reino Unido). No hay ningún misterio con su nombre, pero sí es curiosa su procedencia, ya que la artista es de origen albanokosovar. Esto es así, debido a que sus padres, Dukagjin y Anesa, son refugiados albaneses de Kosovo por la guerra de Bosnia.

Ellos se fueron hasta Reino Unido, donde tuvieron tres hijos. Dua, cuyo nombre significa amor, Rina y el pequeño Gjin. La artista está muy unida a su familia y junto a su padre ha realizado algún proyecto muy especial.

2. Vida entre Kosovo e Inglaterra

A pesar de que nació en Reino Unido, cuando tenía 11 años se mudó a Kosovo por trabajo de su padre, quien, además, fue un antiguo guitarrista de una banda de rock. Sin embargo, poco tiempo después volvió al país británico y comenzó a estudiar en el Colegio Parliament Hill y en la Escuela de Teatro de Sylvia Yoms. Su interés por el mundo artístico ya empezaba a florecer.

3. Su paso por The X Factor

No es de extrañar que Dua Lipa pisara los escenarios del famoso concurso The X Factor UK. Lo hizo en 2013, aunque no tuvo tanta suerte como otras estrellas que sí pasaron por él. Sin embargo, ese rechazo no hizo que dejara a un lado su pasión por la música.

4. Trabajos diversos antes de ser artista

Aunque la música era su pasión, tuvo que dedicarse a otras profesiones antes de ser una estrella del pop. Trabajó de camarera y también fue anfitriona de un bar nocturno en Reino Unido. Además de ser modelo para algunas marcas.

5. Su inspiración por “El Mago de OZ”

La primera canción que escribió fue Lions, Tigers & Bears. Un título curioso, pero tiene una explicación y es que la artista se inspiró en la famosa película de El Mago de OZ.

Sin embargo, su tema debut fue New Love, el cual obtuvo en 2015 el primer reconocimiento de su carrera musical. La estrenó de forma independiente y se llevó los halagos de la crítica de Reino Unido.

Dua Lipa - New Love (Official Video)

6. Discos y Premios

Desde que comenzó su carrera musical, Dua Lipa ha estrenado dos álbumes de estudio. El primero lleva su nombre y el segundo es Future Nostalgia. Con este último, ha causado una auténtica sensación y se ha posicionado como una de las artistas más importantes de la industria.

Por ello, tiene más de 100 premios en su estantería, en concreto, 120. Entre ellos, se encuentran tres Premios Grammy. En 2019, logró dos a Mejor Artista Nueva y Mejor Grabación Dance, por Electricity. En 2021, Future Nostalgia consiguió el de Mejor Álbum Vocal de Pop.

7. Momento icónico junto a Pablo Alborán

Dua Lipa se ha presentado en infinidad de premios y, como no podía ser de otra manera, también lo ha hecho en LOS40 Music Awards. En 2018, se llevó tres e hizo dos actuaciones icónicas, una en solitario y otra con nuestro querido Pablo Alborán. Ambos protagonizaron un momento icónico cantando a piano Homesick.

Dua Lipa y Pablo Alborán: 'HOMESICK' en LOS40 Music Awards 2018

8. Tiene su propio festival

La unión entre la música y la faceta empresarial también se ha hecho notable en Dua Lipa. Por ello, ha creado junto a su padre Sunny Hill Festival, un evento organizado en Kosovo por el que han pasado artistas de la talla de J Balvin, Miley Cyrus y Calvin Harris. Tiene un objetivo muy concreto: promover este arte en el país.

9. Embajadora de Kosovo

Sus acciones en Kosovo le han valido para conseguir el título de Embajadora de Honor del país. Los dirigentes del lugar le han nombrado hace unas semanas por su implicación y por haber sido residente en su infancia.

10. Faceta como actriz

También podremos disfrutar de Dua Lipa en la gran pantalla. Ya es parte de dos películas: Argylle y Barbie. La primera forma parte de una trilogía que protagonizará junto a Henry Cavill y que estará disponible en Apple TV.

Por su parte, también estará en la nueva producción de Barbie, una película de Greta Gerwig que quiere contar una historia más de la muñeca rubia. Estará acompañada de Margot Robbie y Ryan Gosling. Se espera que se estrene en verano de 2023, aunque ya han iniciado las grabaciones.