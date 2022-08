Anuar Beno confiesa los motivos por los que hizo trampas con el fuego en Supervivientes 2022

El paso de Anuar Beno por Supervivientes 2022 se puede definir de muchas maneras, pero sobre todo como polémico. Una de las grandes problemáticas que causó fue el engaño a la organización por haber hecho trampas en la creación de fuego por primera vez. Sobre este tema, el exconcursante ha confesado por qué hizo aquello en el canal de Twitch de Vaya vaina.

Las condiciones por las que estaban pasando los participantes del reality show eran bastante difícil y Anuar Beno alentó a sus compañeros a engañar a Telecinco y a la organización del programa para encubrir una trampa que le acabaría costando muy caro. “Les dije de 'montar un show', distraéis por ahí, yo me doy la vuelta, lo hago y digo: he hecho fuego”, dijo en Twitch.

“Tenemos que comer caliente, tiene que comer mi equipo y tenemos pruebas que ganar. Si luego me pillan y me cazan...Ya habremos comido”, explica. Sin embargo, la mentira duró poco tiempo y no salió como esperaba el concursante. A pesar de volver a hacer fuego, las discusiones constantes con Kiko Matamoros llevaron a que este confesara lo que había hecho el superviviente.

Tras haber sido delatado recibió un castigo que le pasó factura. “Estuve 48 horas cuidando el fuego y creo que fue el peor momento que pasé en Supervivientes”. Toda aquella situación le superó y llegó a plantearse forzar su abandono.

Es por ello, por lo que la semana en la que fue expulsado pensó en lesionarse si acaba por ser salvado por la audiencia. “En la semana que justo salí expulsado, le dije a un compañero: como me salve, meto el pie en la hoguera”, confesó en Twitch. No tuvo que realizar nada para abandonar, ya que el público decidió que fuera él el siguiente en irse de la isla.