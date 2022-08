Billy Joel y Olivia Rodrigo cantan en directo ‘Deja Vu’ y ‘Uptown Girl’ juntos en el Madison Square Garden

Olivia Rodrigo no para de cumplir sueños. A diario, mucha gente sube covers o bailes de las canciones de sus artistas favoritos. Algunos hasta les dedican temas originales. Solo unos afortunados consiguen que sus ídolos vean sus vídeos y los compartan y, muy pocos, culminan la aventura conociéndolos o cantando junto a ellos.

En el caso de Olivia, cierto es que la fama y popularidad a raíz de su participación como protagonista de High School Musical: The Musical. The Series y el éxito de su álbum debut Sour han ayudado bastante. Pero es que la cantante ha ido un paso más allá: ha rizado el rizo de la relación entre fan y artista. ¿Cuántas personas en el mundo pueden decir que han cantando en un concierto de su artista favorito una canción que habla sobre dicho artista y junto al mismísimo artista?

Durante su gira de conciertos por el continente americano y europeo, hemos visto cómo la intérprete de Good 4 u ha invitado sobre el escenario a diferentes leyendas de la industria de la música, entre ellas Avril Lavigne, Lily Allen, Alanis Morissette o Natalie Imbruglia. Junto a ellas ha interpretado clásicos que nos llevan acompañando toda una vida: Complicated, Fuck You, You Oughta Know y Torn, respectivamente.

Ahora, ha sido ella la estrella invitada a un macro-concierto de un artista con mayúsculas. Ha ocurrido, ni más ni menos que, en la residencia musical de Billy Joel en el Madison Square Garden. Anoche, el cantante estadounidense dio la bienvenida a la joven por sorpresa y, juntos, compartieron uno de los momentos más especiales de la velada.

Por un lado, ambos interpretaron Deja Vu, track incluido en Sour que, desde su nacimiento, ha unido a los dos artistas y les ha llevado hasta el momento del que estamos hablando. En dicho tema, Olivia Rodrigo dice: "I bet that she knows Billy Joel 'cause you played her Uptown Girl". Un verso con el que los fans han bromeado cuando han visto los vídeos y las fotografías desde el conocido pabellón multiusos de Nueva York. "Apuesto a que ahora le conoce de verdad", han reaccionado.

Dan Nigro, productor de cabecera del primer disco de Olivia Rodrigo, subía una historia en la que parecía haber entrado en un bucle temporal. "Si cantas sobre Billy Joel, con Billy Joel, en un concierto de Billy Joel... ¿significa eso que hemos conseguido entrar en el Upside Down?", compartía en sus stories de Instagram.

Olivia Rodrigo cantando “Deja vu” esta noche en el concierto de Billy Joel. pic.twitter.com/OOz3vwdbA8 — Olivia Rodrigo LATAM (@LATAMLIV) August 25, 2022

Olivia Rodrigo cantando “Uptown Girl” junto a Billy Joel está noche! pic.twitter.com/g7x3SGewoI — Olivia Rodrigo LATAM (@LATAMLIV) August 25, 2022

La sorpresa no se quedaba ahí. Billy Joel y Olivia Rodrigo también cantaban el hit Uptown Girl, cerrando así ciclo y una especie de bonito círculo, para dar paso a lo nuevo. Un segundo proyecto en el que ya está trabajando.

Hace un par de semanas, la joven estadounidense también visitaba a Katy Perry en su residencia de Las Vegas. Seguro que comentaron la versión de The One That Got Away que hizo en uno de sus conciertos en colaboración con Conan Gray y charlaron de alguna futura colaboración.