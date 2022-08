El cuarto álbum de estudio de Sam Smith continúa viento en popa. Después de recibir el primer sencillo hace unos meses, una auténtica reivindicación de su identidad, su personalidad y su carrera musical, el cantante ya tiene lista una nueva tarjeta de presentación de la que será su próxima aventura musical. Para ello ha decidido colaborar con Kim Petras para dar vida a su nueva canción: Unholy.

Todo ello lo ha confirmado a través de su perfil oficial en las redes sociales en el que lo único que no se ha desvelado, por ahora, es la fecha exacta de lanzamiento. Con un 'coming soon' nos ha dejado con la duda sobre cuándo recibiremos esta nueva entrega de su próxima propuesta discográfica.

Una fuente muy cercana al entorno del cantante británico ha asegurado que la colaboración con la cantante de origen alemán era algo que tenía que suceder tarde o temprano dada la estrecha amistad que ambos mantienen desde hace ya algún tiempo. Una buena sintonía personal y musical.

"Sam y Kim han sido amigos por un tiempo y son grandes seguidores de la música del otro. Trabajar juntos tenía sentido. Tan pronto como llegaron al estudio, la canción cobró vida. Es alegre y divertida" ha explicado una fuente al diario británico The Sun.

Tanto Sam Smith como Kim Petras han utilizado sus perfiles oficiales en las redes sociales para empezar a promocionar su colaboración que esperamos que llegue muy pronto. De momento podemos escuchar breves fragmentos de fondo con los dos artistas pasándoselo en grande tanto en el estudio de grabación como, suponemos, en la sesión de fotos para la canción o el rodaje del videoclip.

"Keep your business, please / Mummy don't know / daddy's getting hot / At the body shop / doing something unholy / He's sat back / while she's dropping it / She be popping it / Yeah she put it down slowly" se puede escuchar en la letra de la coreografía que ambos intérpretes ejecutan entre risas.

Han pasado 4 meses desde que Sam Smith publicó la canción Love me more mientras que hace ya casi dos años desde que su anterior elepé ha cumplido ya dos años: Love goes.