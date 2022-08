15 frases de Anitta con las que sentirse una auténtica jefaza (y aprender portugués en el proceso)

1. "Yo soy un caso que hay que resolver" (Eu sou um caso o que resolver) - Envolver.



2. "Una mujer en acción cuando le ponen reggaetón" (Uma mulher em ação quando eles tocam reggaeton - Gata feat. Chencho Corleone.

3. "Cuando yo muevo mi cuerpo, soy todo un talento" (Quando eu me movo sou um talento) - Dançarina remix feat. Nicki Jam, MC Pedrinho.

4. "En las noches, soy yo la que define todo lo que va a pasar, a mí no me tienes que mandar" (Nas noites, sou eu quem define tudo o que vai acontecer, você não precisa me dar ordens) - Dembow, feat. J Balvin.

5. "Então vem, não sou de fazer muita pressão, mas não vou ficar na tua mão, se você quiser não pode vacilar" (Así que vamos, no soy de presionar demasiado, pero no me quedaré en tus manos, si quieres no lo dudes) - Bang.

6. "Aún no tienes claro que soy la que controla" (Você ainda não entendeu que sou eu quem está no controle). - Veneno

7. "Y no me armes lío, que yo tengo lo mío. Y no es cuando tú quieras, sino cuando te digo (E não você me faz uma bagunça, que eu tenho o meu. E não é quando você quer mas quando eu te digo) - El que espera feat. Maluma.

8. "Poderosa, eu sou quase um anjo, hipnose, já ganhei você. Nesse jogo vamos ver quem é que vai vencer" (Potente, soy casi un ángel, hipnosis, ya te gané. En este juego veremos quién gana) - Meiga e abusada.

9. "En mi caso, yo soy mi propio producto, y este producto es un producto sensual, que da vueltas, […], la gente termina teniendo ese prejuicio de 'ah, no tiene la competencia para hacer x o y', y luego tenemos que trabajar mucho más, el doble, para demostrar que sí podemos, y que tenemos el profesionalismo y la competencia para hacerlo. (No meu caso eu sou o meu próprio produto, e esse produto é um produto sensual, que rebola, […], as pessoas acabam tendo esse preconceito de 'ah, não tem competência pra fazer a coisa x ou y', e aí a gente tem que trabalhar muito mais, dobrado, pra gente mostrar que consegue, e que tem profissionalismo e competência pra tal).

10. Para mí, el sueño y la realización van de la mano desde el momento en que quieres que [el sueño] se convierta en algo real. Cuando sueño con algo y quiero que se haga realidad, solo voy a por ello hasta conseguirlo. (Pra mim o sonho e a realização andam um do lado do outro a partir do momento que você quer que ele [o sonho] vire uma coisa real. Quando eu sonho com uma coisa e eu quero que vire real, eu simplesmente vou atrás até eu conseguir).