La depresión que casi aleja a Luis Fonsi de la música

Toda una vida dedicada a la música. Ese podría ser el resumen perfecto de la carrera discográfica de Luis Fonsi. Un nombre que ha traspasado fronteras y no solo gracias a uno de los mayores éxitos de la música latina en el siglo XXI (Despacito) sino que antes del gran boom de la escena urbana sus canciones ya se oían en medio planeta.

Pero llegar hasta lo más alto no fue un camino de rosas ni mucho menos. De hecho, el puertorriqueño ha confesado durante su aparición en el programa Déjate querer emitido este pasado sábado 27 de agosto que sus inicios en la industria del entretenimiento fueron muy duros.

Durante la entrevista con Toñi Moreno, Luis Fonsi explicó ante el asombro de los telespectadores que durante muchos años sufrió problemas de salud mental que estuvieron a punto de provocarle una depresión. Tanto es así que por su cabeza se pasó el retirarse de la música no solo una vez sino hasta en dos ocasiones.

"Fue un año fuerte, caí en depresión y dejé de cantar, no me sentía cómodo. Pasé por un largo proceso de adaptación sobre todo por culpa del idioma" empezó relatando el intérprete que aseguró que en su adolescencia el cambio de su país natal por Estados Unidos fue un duro cambio.

"En el tercer año me costó mucho. Ya no me identificaba con mis compañeros, todo era música clásica, y ahí me empecé a desesperar. Decidí grabar mis propias canciones y comencé a abrir puertas. Pensé que deshacerme de la música era lo que necesitaba, pero era un momento de rabia... La música al final encontró su manera de regresar a mi vida de nuevo y la usé como mi escudo, como mi arma para luchar conmigo mismo" explicó Luis Fonsi sobre su siguiente crisis en su etapa en el conservatorio musical.

Un cambio radical de vida y varios momentos de crisis que al final encontraron una solución para el jovencísimo intérprete y que acabó convirtiéndose en una de las mayores referencias musicales de la música latina en todo el mundo.