Agoney da pistas sobre su nuevo disco en el segundo aniversario de 'Libertad'

Este 28 de agosto fue un día especial para Agoney. El artista canario celebraba con sus fans el segundo aniversario del lanzamiento de su disco debut, Libertad, con la realización de un directo de Instagram en el que se dedicó a charlar durante media hora con sus fans.

"No me he olvidado de qué día es hoy" explicaba el artista, que este verano nos ha regalado una de las canciones más veraniegas y buenrolleras de la temporada estival: Cachito. "Hoy hace dos años de Libertad".

Una ocasión especial en la que Agoney aprovechaba para comentar a qué está dedicando los últimos días y a contestar algunas de las preguntas de sus seguidores. Actualmente se encuentra inmerso en la preparación de su actuación en el Coca-Cola Music Experience 2022, que tendrá lugar el próximo 2 de septiembre, buscando regalarnos su mejor show dentro del festival hasta la fecha, cuidando cada detalle de la iluminación, la coreografía, la música y los visuales.

8 canciones en 20 minutos de concierto han sido las elegidas por Agoney para su actuación, en la que por primera vez interpretará canciones de Libertad sin música en directo. El canario, que no está acostumbrado a revelar su set list antes de los conciertos, hacía una excepción en un día tan especial como el de ayer: Perfección, Soy fuego, Quién pide al cielo por ti, Bang Over, Más, Black, Ángel Caído y Cachito.

Agoney, además, ha aprovechaba para volver a confirmar sus ganas de viajar a México, seguir dejándonos ver su vida en pareja con el bailarín Marc Montojo y dar algunas pistas sobre lo que está siendo la preparación de su segundo disco.

Me explota la cabeza con Agoney y el hype del disco 🤯🤯 pic.twitter.com/3dIyCBkYZi — in love_EVA 🍰CACHITO🍰 (@Agoneyisreal) August 28, 2022

"¿Se sabe algo del disco?" leía para sí mismo el artista, que rápidamente respondía: "No, todavía no. Dame tiempo. Porque está siendo un proceso brutal, increíble, de experimentación. Con mucha gente, pero sobre todo de experimentación. Muy heavy. A otro nivel. Donde jamás habrás imaginado que yo llego. Te lo prometo".

Sin fecha ni más datos para la llegada de este nuevo proyecto, de lo que sí podemos dar fe es del periodo de experimentación en el que Agoney está inmerso. Durante la promoción de Cachito, él ya lo avisaba en una entrevista para LOS40: "Es un giro 360 grados de lo que vengo haciendo. Venía de un proyecto muy personal y muy íntimo en el que toda la música que hacía era muy introspectiva y yo creo que esto es todo lo contrario. Toca echarlo pa’ fuera, toca celebrar y toca bailar, sobre todo".

De lo que podemos estar seguros es de la calidad que acompaña a todos los proyectos del artista. Falte el tiempo que falte, tenemos claro que merecerá la pena. De momento, no podemos dejar de bailar Cachito.