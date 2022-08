Nacho Palau, ingresado en el hospital tras recibir su tercera sesión de quimioterapia

Nacho Palau sigue enfrentándose al cáncer de pulmón con la ayuda de los médicos. Desde que hace solo unos días el conocido escultor y ex superviviente hiciese público su grave problema de salud las miradas no se han apartado de él. La preocupación no cesa y los mensajes de cariño hacia su persona tampoco.

Un ejemplo de ello llega de la mano del equipo de Sálvame. El formato vespertino de Mediaset se ha mostrado muy preocupado por el artista desde el minuto uno y, aunque siempre desde la distancia, están dando cobertura a los avances de Palau con el tratamiento.

Sin embargo, durante la tarde del pasado lunes 29, los periodistas de Sálvame no pudieron dar buenas noticias al respecto de Nacho Palau. Al contrario, el colaborador Kike Calleja fue el encargado de contar al gran público que, después de haber recibido las tres primeras sesiones de quimioterapia en el Hospital Clínico de València, el que fuese pareja de Miguel Bosé y padre de sus dos hijos, continúa ingresado y sin fecha prevista para recibir el alta.

"Continúa muy hinchado. Nos comentan que ya ha recibido tres sesiones de quimioterapia y de momento no hay fecha prevista para que le den el alta. Sí sabemos que se encuentra muy arropado y rodeado de sus seres queridos... De su madre que también está pasando esa enfermedad, de toda la familia y también de su pareja Cristian", informó el colaborador desde la redacción de Mediaset.

Calleja, al igual que el resto del equipo de Sálvame, quiso hacerle llegar su apoyo a Palau. "Desde aquí le mandamos toda nuestra fuerza, mucho ánimo y que se recupere pronto", sostuvo el periodista ante las cámaras.

Él mismo dio la noticia a sus seguidores

La noticia de que Nacho Palau sufría cáncer de pulmón llegó de su propia mano hace solo cinco días, el pasado 25 de agosto. Entonces, tras haber pasado varias semanas alejado del ojo público y de las redes sociales, el valenciano comunicó a sus seguidores que había sido diagnosticado de cáncer pulmonar.

Palau se mostró entonces muy agradecido con todas aquellas personas que le han mostrado su cariño durante su reciente paso por Supervivientes 2022 y le auparon hasta la tercera posición, así como quienes, en su plano más personal, siempre se han mantenido a su lado.

"Disfrutad día a día de los seres queridos, de todo lo bonito que nos ofrece la vida, de reír, compartir de un abrazo, de una sonrisa y recordad siempre que las cosas más simples son las que nos hacen más felices", dijo entonces el escultor públicamente, tratando de animar al público a ser feliz y a valorar todo lo bueno que día a día nos brinda la vida.