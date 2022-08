Demi Lovato se arrepiente de haber realizado documentales sobre su vida: “ojalá hubiera esperado”

Demi Lovato sigue inmersa en la promoción de su último disco, Holy Fvck. El octavo trabajo de la artista es, probablemente, el más sincero y real que ha compartido con su público y es que se abre en canal para expresar todo lo que sintió durante la experiencia más difícil de su vida. El 19 de agosto mostró un álbum con una perspectiva diferente sobre su proceso de recuperación de la sobredosis que sufrió en 2019.

Además de sincerarse, también ha estado reflexionando sobre diferentes acciones que ha ido haciendo a lo largo de su carrera artística. En una entrevista para Altpress, Demi Lovato ha contado que su anterior disco, Dancing with the Devil... the Art of Starting Over, no la representaba, no era ella. En esa etapa, se expresó sobre su proceso de recuperación, pero ha confesado que no fue 100% real, ya que todavía seguía consumiendo drogas, como marihuana, y también alcohol.

Sin embargo, ahora sí está del todo sobria y por eso, Holy Fvck le representa en su totalidad. Otra de las cosas de las que se ha mostrado arrepentida es de haber lanzado tantos documentales sobre su vida. En total, han sido tres: Demi Lovato, Demi Lovato: Simply Complicated y Dancing with the Devil. “Estoy realmente cansada de verme a mí misma, y creo que otras personas probablemente también lo estén”, explicó en Altpress.

Es, sobre todo, en el último que estrenó donde más se sinceró sobre su vida. Dancing with the Devil muestra una cruda realidad que ha marcado la vida de Demi Lovato, no solo en lo referente a su sobredosis en 2019. También contó las agresiones sexuales que ha sufrido y como todo ello le ha dejado huella.

Demi Lovato se arrepiente de haber contado hechos concretos de su vida en los tres documentales, ya que no estaba bien mentalmente. “Ojalá hubiera esperado hasta que hubiera resuelto más mi mierda porque ahora está cimentada. La sobriedad es lo que me funciona y nada más”, explicó.

Sin embargo, siente que su historia todavía se puede contar. No descarta en absoluto escribir un libro sobre su vida de forma autobiográfica, aunque todavía es pronto para ello. Quiere hacerlo cuando sea más adulta y, sobre todo, si continúa estando en perfectas condiciones. “Mi historia no está terminada, así que quiero poder decir para cuando haya escrito un libro, 'OK, este soy yo adulto'”.