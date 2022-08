Fernando Ojeda (Reforest Project): “La solución ante la deforestación está en nuestras manos”

Hay momentos en la vida en los que uno decide dar un giro. Para Fernando Ojeda, quien durante mucho tiempo fue un exitoso empresario de la noche madrileña gracias a discotecas tan exclusivas como Nells, Gunilla o El Callejón de Serrano, de las que era propietario, ese punto de inflexión fueron sus hijas. La paternidad le llevó a una mayor preocupación por fenómenos como el cambio climático e interrogantes como los que surgen al preguntarse qué planeta van a heredar las nuevas generaciones.

“Reforest Project nació como como un pequeño proyecto familiar”, ha contado Fernando en los micrófonos de Los40. “Personalmente me faltaba esa visión de altruismo e implicación con la ciudadanía y en todo lo que tiene que ver con la responsabilidad social”. Fue en aquel momento cuando se convirtió en un reforestador o, como él mismo se define, “un plantador de árboles”. Un cambio que, lamenta, le llegó “demasiado tarde”. Pero más vale tarde que nunca.

El proyecto no sólo se ha traducido en miles de árboles plantados (más de 72.000): también ha traído grandes beneficios a nivel personal para Fernando. “Cuando eres empresario entras en un juego de ambición, de obsesión con lo material. Al montar Reforest, una ONG sin ánimo de lucro y con mi propio dinero, porque me apetece, empiezo a entender que el dinero no es solamente para acumularlo o hacerlo crecer. Empiezo a darle una vida real, a convertirlo en árboles. Y también me libero de la presión de la vida empresarial. Aquí es todo más sencillo: ¿Entra dinero? Planto árboles”, explica.

Ecología millenial

Toda esa manera de hacer las cosas, y especialmente el uso de las redes sociales, se plasma en un concepto que algunos han definido como “ecología millenial”. ¿Qué es exactamente? “A veces se relaciona a las redes sociales con la frivolidad o el consumo. Pero creo que también tienen su lado bueno. Son como un arma: si las cargas de pólvora, son dañinas. Pero si las cargas de confeti, es una fiesta”, asegura.

Así pues, para Ojeda la definición es muy positiva: “millenial es moderno, actualizado… algo que rompe moldes. En cierto modo se ha roto un poco con la antigua manera de entender la ecología, que era muy estática, muy de página web, de blog… Yo decidí utilizar las redes sociales, y en concreto Instagram, para catalizar la información”.

Es precisamente en Instagram donde encontramos a muchas caras conocidas poniendo su granito de arena para hacer crecer Reforest Project. Carmen Lomana, María Esteve, DJ Nano, Carlota Bruna o Jon Kortajarena se han fotografiado plantando árboles.

Hemos amputado la manera natural en la que eran los animales los que limpiaban los bosques"

Tras un verano especialmente trágico debido a los incendios, Fernando Ojeda reflexiona sobre el papel de los animales en la limpieza de los bosques. “Actualmente, el ganado se mueve del punto A al B sobre una carretera de asfalto y metido en un camión. Hemos amputado la manera natural en la que eran los animales los que limpiaban los bosques”, lamenta. “Además, esos animales también tenían la función de expandirlos, llevando las frutas y semillas de un lugar a otro. Todas esas conexiones ya no están, por lo que hemos de ser nosotros los que tomemos conciencia de nuestra responsabilidad. Porque al fin y al cabo hemos sido nosotros, los seres humanos, los que hemos distorsionado el medio natural”.

De cara al futuro de los bosques, ¿es optimista el responsable de Reforest Project? “Nuestra filosofía ante la deforestación pasa por no ser nunca derrotistas. ¿Que estamos en una situación de alarma? Sin duda. Pero yo confío en el futuro: la solución está en nuestras manos”.