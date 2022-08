Estos son los planes de Antena 3 y Mediaset para Tierra Amarga y el resto de series turcas para el nuevo curso

Este jueves arranca septiembre y con él llega la vuelta a la rutina. Los niños ya se están preparando para volver a llenar las aulas de bullicio, las oficinas vuelven a estar concurridas, las playas han empezado a vaciarse de turistas y como no podía ser de otra manera, las televisiones de nuestro país ya están ultimando los detalles para que el próximo lunes 5 de septiembre arranque la nueva temporada.

El Hormiguero, El Intermedio, El Programa de Ana Rosa y los demás magazines diarios de las cadenas generalistas que se tomaron un descanso aprovechando los dos meses centrales del verano ya lo tienen casi todo listo para volver. Pero en las grandes cadenas no solo están apretando las últimas tuercas para su regreso. Atresmedia y Mediaset, los dos grandes grupos que encabezan la televisión en abierto en nuestro país, también están dándole los últimos toques a lo que será su parrilla de otoño. ¡Y ya podemos asegurar que estará repleta de series turcas!

Antena 3, la cadena que más apuesta por este formato de telenovela, mantendrá sus planes intactos en lo que respecta a Hermanos, Tierra Amarga e Infiel: sus tres grandes buques insignia en estos momentos.

Así, con el arranque del curso los espectadores podrán seguir disfrutando de Tierra Amarga todas las tardes de lunes a viernes a partir de las 17:45 horas; de Hermanos cada lunes y martes a partir de las 22:45 horas; y de Infiel cada domingo a partir de las 22:00 horas.

Por su parte, Telecinco no ha anunciado ningún título turco entre las novedades de cara al curso 2022-2023, aunque sí que lo ha hecho Divinity. En este canal secundario de Mediaset se emitirá próximamente En el corazón de la ciudad, una serie que traerá de vuelta a Kerem Bursin, el galán que arrasó con Love is in the air y que plasmará la hisotria de Ali, un atractivo marinero que pasó una infancia muy dura y que ahora vivirá una grandísima e inesperada historia de amor.

Además, Divinity también estrenará en las próximas semanas El juego de mi destino, otra serie turca que conmovió a su país y que llega a España bajo la promesa de convertirse en la adicción audiovisual de la temporada. El juego de mi destino narra la historia de amor imposible entre un hombre y una mujer a quienes el destino les jugó una mala pasada separándoles para, tiempo después, volverles a juntar cuando ya habían creado una vida por separado.

La Esposa, una apuesta italiana ¿para desbancar a las turcas?

Otra de las novedades que Antena 3 ha anunciado para el arranque del curso es la emisión de la miniserie italiana de tres capítulos La Esposa, que todavía no tiene fecha exacta de estreno. Esta ficción producida en el país de la pasta y la pizza consiguió sentar frente al televisor a más de 7 millones de telespectadores italianos convirtiéndose en un fenómeno televisivo sin parangón y ahora pretende conquistar el share de España.

Aunque no se trata de una serie turca, queríamos recalcar la presencia de esta ficción en la parrilla de Antena 3 porque quizá, sea un adelanto de todo lo que está por venir. No en vano las series italianas están ganando poco a poco terreno en el ámbito internacional, y quizá la emisión de La Esposa sea solo un testeo de Atresmedia para ver si merece la pena o no apostar por este tipo de producciones desde nuestro país. ¿Quién sabe si Italia ha llegado para desbancar a Turquía?

Responder ahora a esto es imposible, pero sí que podemos aventurarnos a presagiar que La esposa dará buenos datos de audiencia a Atresmedia. Su guion es adictivo y cumple con los requisitos favoritos del público apasionado de las telenovelas ¿Quién se va a resistir a una historia de amor frustrado en la que una joven se ve obligada a casarse con un hombre que no es el que ama para intentar salvar a su familia de la pobreza más absoluta?