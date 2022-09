Canciones dedicadas a septiembre perfectas para empezar el mes

Septiembre, al igual que los lunes, suele conseguirse muchos enemigos. La vuelta a la rutina, madrugar para ir a trabajar, empieza el colegio, los gastos inesperados... y mil cosas que hacen que nadie quiera que llegue este mes (a no ser que tus vacaciones empiecen ahora). Es por ello que ni trabajadores ni estudiantes le ven el lado bueno a unas fechas que acaban con nuestra libertad veraniega.

Pues déjame decirte que sí, hay cosas buenas en estos días. Por ejemplo, festivales de música que se celebran más tarde, las fiestas de los pueblos que llegan cuando se va el calor o las canciones que nos han dejado nuestros artistas favoritos para que veamos septiembre de otra forma.

Vamos a repasar algunos de los temas que han dejado la mejor banda sonora para levantarnos el 1 de septiembre con una sonrisa. Además, son perfectas para adornar nuestras redes sociales hasta que llegue octubre.

Septiembre – Melendi

Podemos definir a este mes como el que más odian los estudiantes. Tras las vacaciones, la playa, las fiestas y los amigos vuelven las clases con sus responsabilidades. Sobre todo, es duro por esos amores de verano que tenemos que dejar ir cuando subimos al coche rumbo a nuestro hogar. En este tema, Melendi explica lo que supone la llegada del otoño y los estudios.

5 de septiembre – Vico C

En esta canción también se habla de amor, pero del que tiene un padre por su hija. Vico C escribió este tema para Marangely Lozada, que nació el 5 de septiembre. Cuando ella cumplió 13 años su padre le dedicó este single mientras estaba en la cárcel cumpliendo una sentencia por posesión de drogas. En estos duros momentos y recordando a su niña, el cantante creó una preciosa melodía que podemos disfrutar pare empezar el mes.

6 de septiembre – Dani Fernández ft. Andrés Suarez

Dani Fernández siempre le ha dado mucha importancia a las letras y a las historias que cuentan en ellas, como es el caso de este single. Los dos artistas le cantan a una chica para que vuelva, como aquel 6 de septiembre en el que se estaba acabando el verano. Con referencias a la espuma del mar y el tráfico de Madrid, han creado un tema perfecto para que nos lo pongamos en el autobús para ir a trabajar o en el coche regresando a nuestro hogar.

7 de septiembre – Mecano

Para crear este tema, Nacho Cano se inspiró en una ruptura, pero no está claro si tendríamos que hablar de una canción de desamor o, todo lo contrario. El teclista de Mecano se la dedicó a Coloma Fernández, la que fue su pareja durante 8 años y a la que conoció un 7 de septiembre de 1981. Fue en un bar de Madrid al que acudían cada año ese día. Y lo hacían durante su relación y tras su ruptura, lo que demuestra el amor que había en la pareja.

Wake Me Up When September Ends – Green Day

Podemos decir que se trata de una de las canciones más conmovedoras del grupo. Mucho tiene que ver la implicación personal que puso Billie Joe Armstrong, ya que su padre murió de cáncer en septiembre de 1982, el hecho que le inspiró a escribirla. Él solo tenía 10 años, por lo que fue uno de los momentos más duros que ha tenido que vivir. En alguna ocasión ha explicado que es su single más autobiográfico y, en cierto modo, también fue terapéutico.

A Lonely September – Plain White T’s

Se trata de una canción que cumple ya dos décadas. Esta banda de rock alternativo lo hemos escuchado en muchas ocasiones en series como iCarly o Greek. No se podía quedarse sin dedicarle unas palabras a este mes que, como transmiten en A Lonely September, son unos días llenos de nostalgia.

Septiembre – Javier Álvarez

Javier Álvarez se convirtió en una revolución a mediados de los años 90 gracias a la oleada de cantautores que aprovecharon el gran momento que atravesaba este género musical. En 1995 consiguió el Premio Ondas y decidió dedicarle una canción a este mes con los ritmos y el sentimiento que sabe poner en casa letra.

Seguro que has escuchado esta canción en algún momento y no te habías dado cuenta. Hasta en nueve películas ha aparecido este tema como en Trolls, Noche en el museo o Dos buenos tipos. Incluso fue la banda sonora de Babel, otorgandole ese buen rollo a un mes que no gusta a muchos.

Septiembre – Natos y Waor

Desde el lado del rap también han querido ponerle ritmo a septiembre. Todos nos identificamos con frases como “no ha terminado el verano y ya sueño con el siguiente”, como cantan Natos y Waor en este hit que se lo dedican a una chica cuyo padre no quiere que salga con un rapero. Si eres más de estos ritmos, también tienes tu banda sonora perfecta.

Come September – Natalie Imbruglia

En septiembre acaban muchas relaciones y nos invade la melancolía de los meses de calor, esto es lo que quiere transmitir Natalie Imbruglia en esta canción. Además, la artista australiana también ha querido resaltar la esperanza, la superación y el poder encontrar una nueva vida. Septiembre es un comienzo en muchos sentidos, no solo de un curso nuevo.

Cuando llegue septiembre – Manolo Tena

En septiembre no podemos olvidarnos que también llegan los exámenes de recuperación, aunque ahora se hagan en julio. Manolo Tena se inspiró en esos momentos en lo que se tenía que enfrentar como estudiante a los controles post veraniegos. Además, esta canción vino con su disco Casualidades, el cuál llegó en el momento que todo el mundo decía que era una vieja gloría después no lanzar ningún trabajo en 5 años.

Un año - Sebastián Yatra ft. Reik

Aunque no es una canción dedicada solo a septiembre, el colombiano ha sabido captar a la perfección la esencia del mes. A lo largo de los versos, nos relata la historia de cómo conoció a esa chica que le vuelve loco. La mala noticia llega el noveno mes del año, cuando ella se tiene que ir fuera de su ciudad para estudiar y él se tiene que quedar.

Con este repaso para crear nuestra banda sonora perfecta, ya podemos dar la bienvenida a septiembre. Como dijo Amaral “aún quedan días de verano” y nosotros los vamos a disfrutar al máximo.