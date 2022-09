Chris Rock le dice no a los Oscar 2023 tras la agresión de Will Smith

La ceremonia de entrega de los Premios Oscar 2022 pasará a la historia por la agresión protagonizada por Will Smith sobre Chris Rock tras la polémica suscitada por unos chistes sobre Jada Pinkett-Smith, la pareja del actor. Desde aquel día ninguno parece haber querido tener un perfil demasiado público y parece que seguirá siendo así durante un tiempo. En el caso de Smith por su expulsión de la academia y en el caso de Rock porque habría rechazado volver a ser maestro de ceremonias de los Oscar 2023.

La confirmación de este rechazo la hemos tenido no a través de los canales oficiales de la organización de los prestigiosos premios de cine sino a través de un monólogo humorístico del propio humorista. Lo hizo en el teatro Arizona Finanacial de la popular ciudad de Phoenix donde, con su habitual estilo, dejó claro que ni de broma volvería al escenario.

Siempre según la versión de Chris Rock, la propuesta de la Academia de Artes habría sido la de volver a convertirse en maestros de ceremonias de la gran noche del cine estadounidense. Sin embargo su respuesta fue tajante a la par que cómica en su estilo de humor al límite: "Sería como volver al lugar del crimen. Sería como pedirle a Nicole Brown Simpson que volviera al restaurante".

Para aquellos que no entiendan la referencia, el cómico se estaba refifiendo al asesinato perpetrado por el exjugador de fútbol americano O.J. Simpson sobre su mujer Nicole Brown por la que fue condenado a 33 años de cárcel. Y es que pese a que Chris Rock siempre ha preferido no hablar más del tema y dejar pasar el asunto (no presentó denuncia contra el actor) en sus monólogos es habitual que el público le pida que hable de ello.

Quedan bastantes meses para la celebración de la ceremonia de entrega y parece poco probable que el cómico vaya a cambiar de opinión y vaya a reaparecer frente al público que probablemente le ovacionaría. Porque el propio humorista reconoce la facilidad con la que una persona puede hacerse famosa en todo el mundo por haber sido agredida frente a millones de espectadores.

La enfermedad que padece Chris Rock le impidió reaccionar de una manera más contundente cuando estaba en pleno directo de los Oscar y pese a que Will Smith se disculpó pública y personalmente, el episodio sigue dando mucho que hablar y ha generado un profundo debate sobre los límites del humor y el rechazo de la violencia que es un eje central en el cine hollywoodiense.

Lo que queda claro de ser cierto lo que el actor y humorista menciona es que no quiere aprovecharse económicamente de esta fama ya que además de decirle no a los Oscar 2023 también le dijo no a un anuncio en la última Super Bowl.