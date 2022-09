Izan, el niño que sufrió bullying en su cumple, responde al aluvión de apoyos: "Pasad y ya tomaréis medidas"

Si hay un niño de 11 años que en estos momentos sea famoso en España, ese es Izan. Este joven balear ha vivido las dos caras de la moneda de acoso en solo unas horas, y es que, después de que su hermano mayor consiguiese que se viralizase un vídeo en el que denunciaba la situación de bullying que el pequeño había sufrido durante el trascurso de unas actividades extraescolares el día de su decimoprimer cumpleaños, el aluvión de apoyos que ha sufrido Izan no tiene parangón. España se ha solidarizado y se ha plantado en bloque contra el acoso escolar.

Decenas de niños de todo el país le hicieron llegar a Izan y a su hermano mensajes de felicitación y apoyo para mostrar su repulsa al bullying y lo mismo hicieron las celebrities. Un gran número de caras conocidas, entre ellas las de Aitana, Ibai, Miguel Berardeau, Melani Olivares, Aaron Piper, Andrea Duro y Paula Echevarría, no dudaron en felicitarle e incluso regalarle algunas experiencias increíbles para mostrar públicamente que ellos también están contra el acoso escolar y que todas las personas merecen respeto, cariño y admiración.

Pues bien, después de haber pasado un momento personal durísimo, al ver la reacción social que el vídeo de lo sucedido ha provocado, ahora Izan ha querido ser el que se ponga por segunda vez ante las cámaras para agradecer el apoyo recibido y lanzar un mensaje a los niños que están sufriendo bullying y se lo callan.

"Hola, muchas gracias a todos los que me habéis enviado los vídeos de felicitación por mi cumpleaños y por todo el apoyo que he recibido después de lo que me pasó", ha arrancado el joven Izan con ayuda de su hermano, quien le ha animado a lanzar este comunicado público a través de Es.decirdiario, la misma vía a la que acudieron para hacer pública su denuncia.

Izan ha reconocido que los mensajes que un gran número de anónimos y celebrities le han hecho llegar a través de las redes sociales le han subido mucho "la moral y la felicidad" y que, por eso mismo, quería hacer este agradecimiento público.

Pero, además, el Izan ha querido aprovechar este momento de exposición pública para lanzar un mensaje claro dirigido a todos aquellos demás niños y/o adolescentes que están atravesando una situación de acoso en el colegio o en la calle. Para él, lo más importante es que no se le de valor a las palabras de quienes tratan de hacerles la vida imposible y que si la situación se vuelve persistente, tomen todas las medidas que sean necesarias ya sea hablando con el profesorado, con sus padres o quien corresponda en casa situación. "Que siempre paséis de eso y si os siguen repitiendo eso pasad y ya tomaréis medidas de lo que tengáis que hacer", han sido exactamente sus palabras después de que su hermano le preguntase por lo más importante que él les diría a ls víctimas de bullying.