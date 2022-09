Angy, la mejor cronista del concierto homenaje a Taylor Hawkins, el batería fallecido de Foo Fighters

Este 5 de septiembre Angy Fernández cumple 32 años, aunque empezó a recibir regalos unos días antes. Vimos cómo acudía a las redes sociales desesperada hace unas semanas porque se había quedado sin entradas para el concierto de Foo Fighters homenaje a su batería fallecido, Taylor Hawkins.

Parece que el llamamiento funcionó porque este finde ha estado en Londres disfrutando de seis horas de un concierto que pasará a la historia y que desbordó emoción desde el minuto uno.

Ella se ha convertido en la mejor cronista de este evento que pudimos seguir en directo desde Pluto TV. Travis Baker, baterista de Blink 182, Nandi Bushell, la famosa y joven personalidad musical de Tik Tok, Liam Gallagher, excantante del grupo británico Oasis, Joshua Homme, líder de la banda norteamericana Queens of the Stone Age o miembros de la familia Hawkins como su hijo Shane Hawkins, entre otros, desfilaron por el escenario.

Crónica de un gran concierto

“No sé cómo expresar todo lo que se me pasó por el cuerpo ayer en las 6 horas de concierto #TaylorHawkinstributeconcert. Tampoco el día que Taylor falleció o el día que los Foo anunciaban (obviamente) que su world tour se cancelaba”, compartía Angy que es una de las grandes fans del grupo.

Lleva un par de tatuajes dedicados a este grupo que tiene a Dave Grohl como líder que, durante este concierto, no pudo evitar emocionarse mientras se quebraba su voz y surgían las lágrimas.

“Tampoco sabría explicar la sensación agridulce el día que se anunció este concierto tributo donde se iban a reunir a los artistas que Taylor admiraba. Sus referentes. Homenajearle con un gran concierto en el Wembley. Hacerlo posible para que muchas personas pudiéramos estar ahí (o verlo desde casa). Poder ver a Liam Gallagher cantando un tema de Oasis con Dave Grohl a la batería, a @brianmayforreal and @rogertaylorofficial, a Sir @paulmccartney cantando OH DARLING! por primera vez en directo”, compartía Angy.

“Se sentía el amor que había por Taylor Hawkins, la pasión por la música que emanaba por cada poro de su piel, que ha quedado suspendida alrededor de todas esas personas que formaban parte de su vida. De los @foofighters, de su familia (Su hijo va a ser gran batería) y las leyendas que pasaron ayer por el escenario del Wembley mandándole amor. Cantándole. Honorándole”, añadía.

“La música es eterna. Que gran suerte. Gracias por este día histórico e inolvidable. Y también triste, lógicamente. Un concierto histórico por los artistas que se juntaron en ese escenario (no ha sido el motivo por el que nos hubiera gustado), pero estoy segura que ha sido curativo para ellos. Y sí. Ha sido precioso”, admitía sobre lo que le pareció un concierto que seguramente nunca podría olvidar.

Tampoco se ha resistido a mandar un mensaje en inglés al grupo: “Thanks to the @foofighters for bring your songs to that stage. Difficult times and you, as always, giving the best of you. For us. For Taylor. But you know we needed you. Dave Grohl, thank you. Stay STRONG. Foo fighters fans will always be here ❤️🦅 mi grupo favorito del mundo” (gracias a Foo Fighters por llevar sus canciones al escenario. Tiempos difíciles para vosotros que, como siempre, nos había dado lo mejor de vosotros. Por nosotros. Por Taylor. Pero sabéis que os necesitamos. Dave Grohl, gracias. Mantente fuerte. Los fans de Foo Fighters siempre estaremos ahí).

No ha contado cómo consiguió finalmente las entradas, pero lo importante es que pudo estar allí y eso ha sido “como nuestro pequeño homenaje. Me siento triste y liberada. Show must go on. Primer regalo de cumple ✅ Mañana es el día, y empieza mi segundo regalo: TRABAJO:) Gracias por seguir por aquí. Os quiero. Love & MUSIC ✨ Música que da felicidad y cura…”.