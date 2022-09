Nirvana gana la demanda contra el bebé de la portada de ‘Nevermind’

No está del todo claro que este sea el último coletazo legal al que tenga que enfrentarse Nirvana, pero lo que sí es seguro es que es un punto y aparte en un pleito que llevan arrastrando desde años. El famoso bebé que aparece en la portada de Nevermind, el disco clave en la carrera de la banda grunge, demandó a la Kurt Cobain, Dave Grohl, Krist Novoselic, al fotógrafo Kirk Weddle y a varios sellos discográficos por explotación sexual infantil. Consideraba que sus derechos habían sido violados después de aparecer en la portada de este disco de 1991.

Un mes antes de que este álbum cumpliera 30 años, Spencer Elden presentó la primera denuncia por "explotación comercial de imágenes de pornografía infantil". Declaró que nunca se cumplió el acuerdo de tapar sus genitales a modo de censura en la portada del disco. Llegó a pedir más de 150.000 dólares por los daños causados durante todo este tiempo, y el propio Dave Grohl consideró la posibilidad de cambiar la foto del icónico disco para ahorrarse problemas.

A lo largo de todo este proceso legal, variso tribunales estadounidenses han desestimado las demandas de Elden, pero lejos de rendirse, ha seguido buscando a toda costa ganar este proceso y conseguir esa compensación económica de los supervivientes de Nirvana. Por eso, son tres las demandas que ha presentado a la justicia para proteger su honor. Y las tres han sido desestimadas.

El último juez que ha estudiado el caso ha considerado que los argumentos de Elden era inválidos desde el principio, porque ya han prescrito los diez años posteriores a una violación, abuso o lesión. Gracias a esta nueva resolución, será imposible que Elden demande a la banda por cuarta ocasión.

Eso sí, parece que el demandante apelará la sentencia, porque se han encontrado algunas lagunas jurídicas que le permiten dar la vuelta al caso. "La portada de Nevermind fue creada en el momento en que Spencer era un bebé y es imposible que envejezca para salir de esta victimización mientras su imagen siga siendo distribuida" declaró la representante legal del joven.

Es cierto que años atrás, Spencer ha sentido orgullo por haber aparecido en la mítica portada de un disco de Nirvana. Incluso llegó a recrear la escena en algunas ocasiones. Es más, los abogados de los ex integrantes de Nirvana consideraron hasta hace poco como "absurdo" el argumento de Spencer después de todo el "beneficio".

No obstante, no serían las únicas razones por las que el joven se sentía descontento con el uso de su imagen en el disco de Nirvana. Las implicaciones económicas también tenían mucho que ver con su malestar. La revista Time contó en un reportaje que los padres de Spencer recibieron 200 dólares cada uno por la sesión de fotos. "Les pagaron 200 dólares y se fueron a comer tacos después", expresó a The Guardian en 2015.