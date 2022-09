Netflix anuncia el estreno de 'Sagrada Familia', la nueva serie de Najwa Nimri, con unas inquietantes imágenes

Arranca la cuenta atrás para el estreno de Sagrada Familia, la nueva serie de Netflix y Noc Noc Cinema que traerá de vuelta a la plataforma a Najwa Nimri después del éxito internacional de La Casa de Papel y de su inmersión en el mundo de los realities de la mano de Insiders 1 y 2.

Netflix ya anunció hace unos meses que estaba trabajando en una nueva ficción a la que bautizaría, de forma un tanto irónca, con el nombre del monumento de Gaudí más famoso de Barcelona, y ahora, cuando ya lo tienen todo listo para su estreno, han adelantado las primeras imágenes del montaje para que los más fans de la intriga vayan abriendo boca para antes del 14 de octubre, el día que se estrenará mundialmente Sagrada Familia.

Del creador de La casa de las flores y Alguien tiene que morir, Manolo Caro, Sagrada Familia traerá a la pequeña pantalla la historia de cómo la mudanza de una nueva familia al barrio madrileño de Fuente del Berro acabará alterando la estabilidad y la paz mental de Gloria, su bebé y su au-pair Aitana, quienes viven escondiéndose continuamente de un pasado lleno de oscuridad y misterio.

Sagrada Familia | Anuncio de fecha de estreno | Netflix España

Sagrada Familia es un retrato de un barrio en el que nada es lo que parece. En Fuente del Berro Gloria ha hecho un grupo de amigas con las que comparte el hecho de ser madres. Sin embargo, su relación fraternal e idílica se irá al traste cuando el resto de su grupo descura el pasado de la protagonista y de lo que es capaz una madre para proteger a su familia, su bien más preciado.

El reparto de Sagrada Familia

Fotograma de 'Sagrada Família'. / Netflix.

Además de contar con Najwa Nimri, una vieja conocida de la casa, en el papel de Gloria, Netflix y Noc Noc Cinema han completado el reparto de Sagrada Familia con varios de los actores más populares de nuestro país, algunos de ellos, también reconocidos por haber trabajado en ficciones exitosas de Netflix.

Formarán parte del elenco Carla Campra (Feria: La luz más oscura y Señoras del (h)Ampa), Iván Pellicer (El club de los lectores criminales y Paraíso), Alba Flores (La casa de papel, Vis a Vis y Maricón perdido), Ella Kweku (Now and then y La monja guerrera), Álex García (Antidisturbios y La Novia), Macarena Gómez (30 monedas y La que se avecina) y Álvaro Rico (Élite, y Alba) entre muchos otros.

A la espera de más estrenos en Netflix

Más allá de Sagrada Familia, Neftlix continúa trabajando en otras ficciones españolas que el público espera como agua de mayo. Entre ellas, Berlín, el spin off de La casa de papel enfocado en el personaje de Pedro Alonso en el que la plataforma continúa trabajando y sobre la que todos los fans de la banda de la careta de Dalí están deseando saber más; y la segunda temporada de Bienvenidos al Edén, una serie que cada vez está cautivando a más gente y cuya segunda entrega ya ha finalizado sus grabaciones. ¿Cuándo llegarán? Esa de momento es la gran pregunta que Netflix deberá resolver. Por el momento, pongamos la vista en Sagrada Familia, porque Najwa Nimri en el papel de Gloria, promete.