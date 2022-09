Aniversario de ‘Aquí no hay quien viva’: ¿Reconoces a los personajes de la serie 19 años después?

La ficción de Aquí no hay quien viva que irrumpió en los hogares españoles con trepidantes aventuras e historias entre los vecinos de Desengaño 21 celebra su 19 aniversario Esta serie, que emitió su capítulo el 7 de septiembre de 2003, consiguió mantenerse en antena durante tres años consecutivos conquistó a muchos espectadores. Y sí, también marcó un hito generacional para todos aquellos que nos convertimos en auténticos fans de la serie durante sus cinco temporadas. ¿Te suena la siguiente melodía? Aquí, aquí, aquí no hay quien viva, aquí ¡no! Si has logrado cantarla o al menos, tararearla es que perteneces al ecosistema más fanático de esta comedia que tan buenos ratos nos regaló.

Pese a que serie cerró su ciclo en 2006, los lunáticos conseguimos llevarnos una gran noticia cuando nos enteramos de que Netflix la incluiría en su catálogo para que todos los que queramos podar rememorar algunos de los mejores enredos de los vecinos de Desengaño 21. Tras anunciar el fin de Aquí no hay quien viva, muchos de los actores y actrices de su elenco formaron parte de un nuevo formato La que se avecina, que guardaba parte de la esencia de su precursor pero que en realidad tenía unos matices bien diferentes.

Fuera como fuese, muchos de los rostros que aparecían en esta nueva ficción nos permitieron verlos de nuevo en la pequeña pantalla. En cambio, a otros les perdimos la pista. Por eso, en su 19 aniversario queremos recordar a todos y cada uno de ellos mostrando cómo han cambiado y en qué nuevos proyectos andan metidos.

Juan Cuesta - José Luis Gil

José Luis Gil daba vida a Juan Cuesta. / Instagram José Luis Gil y @luismerlocfo

Sí, “Juan Cuesta, presidente de la comunidad”. Este mítico personaje que estuvo presente en todas las temporadas de la serie es probable uno de los más recordados por sus seguidores. Tras su paso por Aquí no hay quien viva pudimos verle interpretando un nuevo papel, Enrique Pastor en La que se avecina. Aunque su relación con el mundo cinematográfico y teatral viene de mucho antes, ya que como adolescente consiguió consagrarse un hueco en la industria como doblador dando voz Buzz Lightyear o Tim Allen, por citar solo algunos. Actualmente, se encuentra un momento muy delicado ya que está recuperándose de un infarto cerebral.

Loles León - Paloma Cuesta

Loles León interpretando a Paloma Cuesta en 'Aquí no hay quien viva'. / Instagram (paloma_cuesta) y Getty

Todo el mundo recordará a mismísima Paloma Cuesta con sus frases más emblemáticas “Las caras Juan, las caras” “¡Y punto en boca!” o “Paloma Urban Fashion ¡Puf”. Era una mujer con un fuerte carácter lo que la llevaba en muchas ocasiones a situarse como la enemiga número uno de la comunidad de vecinos. Tras su salida pudimos verla de nuevo en La que se avecina metiéndose en la piel de María del Carmen Carrascosa. Aunque antes también pudimos verla en la ficción de Manolo y Benito y Fuera de Control. Después cambió la televisión por el teatro hasta que meses después irrumpió en la cadena pública participando en Águila Roja, una de las series más míticas de la cadena. Recientemente, también ha concursado en diversos realities como Masterchef Celebrity y Tu cara me suena.

Vicenta, Marisa y Concha - Gema Cuervo, Mariví Bilbao y Emma Panella

El trío más cómico de 'Aquí no hay quien viva'. / Getty y LOS40

El trío cómico más querido de la serie. Las tres dieron vida a Vicenta, Marisa y Concha y temporada tras temporada consiguieron alcanzar una gran popularidad entre el público. El trío ha protagonizado algunos de los grandes momentos de Aquí no hay quien viva y casi dos décadas después, consiguen siendo el objetivo fácil para convertirse en carne de meme con sus brillantes ocurrencias: robar en el supermercado, hacer la vida imposible a sus vecinos y cotillear a través de las tres mirillas de su puerta.

Es imposible olvidar el “¡Váyase señor Cuesta, váyase!” de Concha o el “¡Qué mona va esta chica siempre” de Marisa! Aunque este trío siguió dándonos qué hablar en La que se avecina, aunque las muertes de Mariví y Emma dejaron muy triste a Emma, que no volvió a aparecer en la ficción.

Luis Merlo - Mauri

El cambio de Luis Merlo después de interpretar a Mauricio Hidalgo. / Instagram: @lqsa_anhqv_series y Luis Merlo

Mauricio Delgado, más popularmente conocido como Mauri, tampoco pasó desapercibido. Pese a que participó en la ficción siendo muy joven, su pasión por el mundo de la interpretación la heredó de sus padres, Carlos Larrañaga y María Luisa Merlo, actores muy conocidos en nuestro país. Luis Merlo también compaginó su vida profesional entre el cine y el teatro. Uno de las producciones por las que también alcanzó una gran popularidad fue El Internado.

Adrià Collado – Fernando

El cambio significativo de Adriá Collado tras su paso por 'Aquí no hay quien viva'. / Getty y TVE

El actor Adrià Collado daba vida a Fernando, el que era pareja de Mauri. Ambos mostraron una realidad que para entonces era desconocida porque nunca antes se había mostrado en la televisión a una pareja del colectivo LGTBIQ+. Y lo hacían sin caer en topicazos. Después, también pudimos verle en La que se avecina y en otras producciones como la ficción policíaca de Servir y Proteger o ya en el cine con la Brigada Costa del Sol.

María Adánez - Lucía

Así ha cambiado Lucía, "la pija" de 'Aquí no hay quien viva'. / Diario Hoy e Instagram de María Adánez

Lucía, más bien conocida como “La Pija” llegaba a Desengaño 21 como un auténtico terremoto que poco o nada tenía que ver con sus vecinos por su alto nivel adquisitivo. Aunque pronto se integró y pasó a formar parte de uno ellos. Después pudimos verla en otras series muy conocidas de la parrilla televisiva, como El secreto del Puente Viejo, La que se avecina, El Ministerio del Tiempo o Amar es para siempre. Ahora se encuentra sumergida de llena en la producción de una obra de teatro sobre su propia vida, algo que compagina con su vida familiar, tras haberse convertido en madre.

Daniel Guzmán - Roberto

Roberto, el papel de Daniel Guzmán en 'Aquí no hay quien viva'. / @lqsa_anhqv_series (IG) y Getty.

Daniel Guzmán daba vida a Roberto, el que era novio de Lucía y con la que casi llegó a casarse en la ficción. Tras su paso por Aquí no hay quien viva, Guzmán decidió abandonar el mundo de la interpretación para dedicarse de lleno al mundo del cine como productor que consiguió dos merecidísimos Goya, como Mejor Cortometraje en 2003 y Mejor Dirección Novel en 2016. Tras varios años volvió a sus inicios y recientemente se encuentra grabando Los Farad.

Fernando Tejero – Emilio

El cambio de Fernando Tejero desde que interpretaba a Emilio Delgado. / Instagram y Getty

Fernando Tejero es probablemente otros de los personajes más queridos por los fans de la serie. El actor interpretaba a un portero humilde llamado Emilio que hacía lo que podía para ganarse la vida. Sus frases también han quedado grabadas para la posteridad: “Un poquito de por favor” o “Para hablar me levantan la mano y para insultar también me la levantan”. ¿Quién puede olvidar sus frases? ¡Nadie! Seguro se te esté viniendo en la mente con su uniforme bicolor y su pelo alborotado.

Durante los años de la emisión de Aquí no hay quien viva, el actor compaginó su papel en la serie con papeles en otras películas como Días de Fútbol con la que consiguió ganar un Goya al Mejor Actor Revelación o El Penalti más largo del mundo, llena de topicazos. Desde 2016, da vida a Fermín Trujillo en La que se Avecina y actualmente, también forma parte del elenco de Los Farad.

Malena Alterio y Laura Pamplona - Belén y Alicia

Malena y Laura Pamplona en la actualidad tras sus interpretaciones en 'Aquí no hay quien viva'. / Getty

Malena Altero y Laura Pamplona se metían en el papel de Belén y Alicia, dos amigas y compañeras de piso a las que Concha siempre ponía contra las cuerdas y a las que denominaba “las golfas”, un apodo que acabó siendo utilizado por el resto de vecinos del edificio.

Malena tras su éxito en la serie se dedicó de lleno al mundo del teatro, mientras que su compañera Laura Pamplona prosiguió conquistando la pequeña pantalla, con series como Hospital Central o Los misterios de Laura. Y sí, alguna vez también hemos podido verla participando en La que se avecina junto con sus compañeros.

Eduardo Gómez no ha cambiado casi nada desde que interpretaba a Mariano Delgado en 'Aquí no hay quien viva'. / Getty

Eduardo Gómez - Mariano Delgado

Eduardo Gómez daba vida a Mariano Delgado, “metrosexual y pensador”. Estas eran las palabras que utilizaba para presentarte al resto de inquilinos de Desengaño 21. Su peculiar humor y sus desternillantes e ingeniosos comentarios hicieron que se metiera al público en el bolsillo desde el primer momento. Algo que también consiguió en su participación en La que se avecina interpretando a Maxi. Finalmente, falleció en 2019 a causa de una larga enfermedad.

Sofía Nieto - Natalia Cuesta, la hija mayor de los Cuesta en 'Aquí no hay quien viva" / Diario Cope

Sofía Nieto – Natalia Cuesta

La joven Sofía Nieto irrumpía en la ficción como Natalia, la hija mayor de los Cuesta que dejaba a todos los vecinos con la boca abierta. Sin embargo, el motivo que seguramente no conocíais es que es Licenciada en Matemáticas y actualmente, ejerce como profesora en una universidad pública de Madrid.

José Miguel Cuesta - Eduardo García: así ha cambiado este joven de 'Aquí no hay quien viva'. / Atresmedia y Twitch

Edu García - José Miguel Cuesta

Edu García dio vida a José Miguel Cuesta, un niño que siempre se juntaba con gente mayor que él y desafiaba siempre que podía a sus padres, como buen adolescente. Después, se trasladó a La que se avecina estrenando nueva imagen, que provocó mucho revuelo en redes sociales. Actualmente, n su vida es muy diferente y se dedica al mundo de la música.

Isabel Hordas, alias "La Hierbas" en 'Aquí no hay quien viva'. / Atresmedia y Getty

Isabel Ordaz- La Hierbas

Isabel Ordaz tampoco podía faltar porque La Hierbas era una pieza clave en toda esta trama. La actriz se coronó en Aquí no hay quien viva creando un personaje que todo el mundo recuerda y recordará. De hecho, muchos de sus mejores momentos siempre acaban siendo objeto de meme en las redes sociales. Todo el elenco de la serie ha dejado frases grabadas para la posteridad y La Hierbas no iba a ser menos. “Me estoy hiperventilando” o “Juaaaaan”. Seguramente lo hayas dicho en voz alta con su peculiar acento y la hayas imaginado fumando. Así era ella en la ficción. Después, hemos podido seguir disfrutando de ella en la televisión, aunque su verdadera prioridad era el teatro.

Jaime Ordóñez daba vida a varios personajes poco recurrente en 'Aquí no hay quien viva'. / Atresmedia y Getty

Jaime Ordóñez - El especialista

Todos los personajes de Aquí no hay quien viva son inolvidables y todos serán recordados por algo. En este pequeño recordatorio hemos querido incluir también a Jaime Ordóñez, el calvo que aparecía en capítulos esporádicos de la serie como especialista en algo. Con un talante serio y sin apenas pestañear, este hombre conseguía pronunciar muchas palabras en cuestión de segundos. Te acordarás, ¿verdad? De vendedor de alarmas, pasando por instalador de duchas y llegando a exterminador de plagas.

El actor también colaboró en algunos episodios de su serie sucesora además de otras producciones como la reciente serie 30 monedas. Aunque también hemos podido verle en la industria cinematográfica trabajando en varias películas de Álex de la Iglesia.