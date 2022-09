Así es Alyson Eckmann, la concursante estadounidense de ‘Pesadilla en El Paraíso’

El casting de Pesadilla en El Paraíso es una fantasía. El nuevo reality de Telecinco ha apostado por todo tipo de perfiles: desde viejos conocidos por los espectadores hasta nuevos rostros salidos de las redes sociales.

Una de las concursantes que más experiencia tiene en concursos de televisión es Alyson Eckman. La celeb ha demostrado delante de las cámaras su fuerza y su garra para superar todo tipo de desafíos.

Alyson Eckman es un terremoto televisivo que ha demostrado sus dotes de presentadora, reportera, locutora y cantante. A lo mejor no la conoces por el nombre, pero si por su carrera profesional en España, concretamente, en esta cadena. Esta rubia de ojos claros se coló en todos los hogares cuando presentaba junto a Rocío Carrasco y Sandra Barneda el popular programa Hable con ellas o incluso, cuando participó en GH VIP, donde consiguió alzarse con el triunfo en la edición de 2017.

Su cercanía y espontaneidad la acercaron a los telespectadores de tal forma que, Alyson consiguió ser muy querida en nuestro país. También logró hacer sus pinitos en el mundo de la interpretación participando en una de producciones más castizas de nuestra cultura: La que se Avecina, donde desempeñaba el papel de una mujer sexy que conseguía seducir y conquistar a Judith, la pareja de Enrique en la ficción.

Además, participó como una colaboradora más en otros programas de la cadena como Sálvame Deluxe y "English of summer" emitido en MTMAD. Sin embargo, sus inicios en España estuvieron marcados por su participación en Un príncipe para Corina, el programa que buscaba una pareja para la princesa Corina y en el que Alyson Eckmann tuvo un papel protagonista, ya que a veces actuaba como villana y otras, como rival.Lejos de imaginar que este sería el principio de su carrera profesional en España, la reportera también tuvo la suerte de ser locutora en nuestra emisora LOS40 Principales con un show radiofónico en No te cortes, en el que trabajaba codo con codo con Daniela Brume, con quien formó un perfecto tandem.

Después decidió marcharse a su tierra natal a probar suerte con nuevos proyectos. Y después, se la ha perdido un poco el rastro, ya que lo que se ha sabido de ella es que ha ocupado grandes titulares en los últimos tiempos por subir vídeos atrevidos a una red social muy conocida y también porque reveló que mantuvo una relación con Cristiano Ronaldo años atrás.

Una carrera marcada por la música

Alyson Eckmann, además de hacer sus pinitos en la televisión y en el cine, también probó suerte con la música. Desde bien jovencita se convirtió en vocalista en un grupo de jazz y posteriormente, se atrevió a sacar sus primeros sencillos: Believe me y Day after day, dos canciones que ella misma creó.

Sin embargo, su trayectoria musical no acababa ahí, ya que Alyson Eckmann también ha participado como artista en musicales muy conocidos, como Cats, Seussical y Annie. Y para los más curiosos, la norteamericana participó también en un tema compuesto para la banda española Les Castizos.

Ahora, Alyson Eckmann sigue sacando su valentía y su fuerza para convivir con otros concursantes como Pipi Estrada, Mónica Hoyos y Víctor Janeiro, conocidos ya en otros realities por no tener escrúpulos ni pelos en la lengua. ¿Conseguirán llevarse bien?