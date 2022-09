Elton John se despidió de la Reina Isabel II de Inglaterra como mejor sabe: con amor y música

La muerte de la Reina Isabel II de Inglaterra a los 96 años ha conmocionado al mundo y desde que se hizo pública el pasado jueves 8 de septiembre, las muestras de cariño y afecto hacia la casa real británica y en especial, hacia la figura de la monarca que se mantuvo en el poder más de 70 años, no han dejado de repetirse en gran parte de los rincones del planeta. Pero sin duda, ha habido una que ha llamado la atención del mundo de la música: la del cantante y caballero real Elton John.

El músico británico, el primer artista abiertamente homosexual que recibió en 1996 los honores rales de convertirse en caballero gracias a la Reina Isabel II, está muy unido a la familia real de su país desde hace décadas. John mantiene una estrecha amistad con diferentes miembros de los Windsor y, a sabiendas de que los ojos de medio mundo esperaban su reacción ante la triste noticia de la defunción de la monarca no perdió la oportunidad de tener un pequeño y cariñoso guiño con la que hasta unas horas antes había sido su reina.

En el marco de uno de us conciertos de la gira Farewell Yellow Brick Road en Toronto Elton John pidió un minuto más de atención al público y le lanzó una reflexión sobre la figura de la Reina Isabel II acompañada de la proyección de una fotografía de Isabel. "Era una presencia inspiradora que tener cerca. Ella condujo al país a través de algunos de nuestros momentos más grandes y oscuros con gracia, decencia, cariño genuino y calidez", arrancó el autor de Sacrifice.

Visiblemente emocionado, John continuó explicando al público canadiense que a sus 75 años de edad, la Reina ha estado con él durante toda su vida. "Me siento muy triste porque ya no estará conmigo, pero me alegra que esté en paz. Me alegro de que esté descansando y se lo merece. Trabajó muy duro...", le reconoció el músico.

Para acabar, el caballero británico quiso mandar sus condolencias al nuevo rey y al resto de la familia y dejar claro que, aunque la noticia fuese tremendamente triste para él, el espíritu de Isabel II "sigue vivo" y debía celebrarse con música.

Elton John sings “Don’t Let The Sun Go Down On Me” after paying tribute to Queen Elizabeth II in Toronto pic.twitter.com/FT1oX6lP5E — Patrick Searle (@patsearle) September 9, 2022

Inmediatamente John devolvió sus manos al piano y empezó a interpretar la canción Don't Let the Sun Go Down on Me y se la dedicó a la reina fallecida.

También se despidió de Isabel II en las redes

Además de la despedida en directo, John también quiso lanzar durante la jornada de ayer una despedida pública hacia la Reina Isabel II en las redes sociales. "Junto con el resto de la nación, me entristece profundamente escuchar la noticia del fallecimiento de Su Majestad la Reina Isabel. Ella fue una presencia inspiradora para tener siempre cerca y guiar al país a través de algunos de nuestros momentos más grandes y oscuros con gracia, decencia y una genuina calidez. La reina Isabel ha sido una parte importante de mi vida desde mi infancia hasta el día de hoy, y la echaré mucho de menos", escribió el británico.