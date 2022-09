Alyson Eckman sorprenden con dos revelaciones en ‘Pesadilla en El Paraíso’: Comprometida y dedicada a OnlyFans

Alyson Eckman ha entrado en Pesadilla en El Paraíso con un anillo de compromiso en el dedo y eso ha generado alguna conversación en la granja. “Oye, te has comprometido, ¿no?”, le preguntaba Daniela Requena tras darse cuenta de ese detalle.

Cuando la norteamericana respondía que sí, en seguida se lanzaba a darle la enhorabuena. “Pero, ha sido más como una decisión en plan ‘nos vamos a casar algún día, ¿no?’. ‘Sí’”, explicaba la prometida.

Tanto Daniela como Gloria Camila le pedían que tuviera cuidado con el anillo porque tenía pinta de que costaba un dineral. Alyson lleva con su chico desde noviembre, es decir, que ni un año juntos.

Trabajo en América

Daniela también le ha preguntado si en Estados Unidos estaba haciendo tele y ante la respuesta negativa de su compañera, ha querido saber qué es lo que hacía en California. “Ahora estoy haciendo OnlyFans”, admitió.

“Ay, sí, lo vi, es guay porque hay mucha gente que se piensa que es solo sexual y nada que ver, es un contenido exclusivo”, respondía Daniela a su revelación.

“¿Qué vendo fotos de mi ojete? Yes”, seguía desvelando Alyson, “¿gano un montón de dinero? También. ¿Hago porno? No”, añadía, “si nadie me toca y yo estoy cómoda haciéndolo y estoy ganando una pasta que en la puta vida…”.

En cuanto a ese dineral que está ganando asegura que “más que el triple que este premio en un mes”. Claro que alguno se preguntará qué hace entonces en este programa perdiendo dinero.

Alyson hablando de su prometido y de su exitazo en Onlyfans con su ojete #PesadillaDebate pic.twitter.com/75Jqt0aqHk — Rafael García López 💜🕊️💜 (@RafaelGarciaLAF) September 11, 2022

En redes sociales se han pronunciado sobre este tema y parece que para defender su postura y asegurar que si gana tanto, sus motivaciones para ir al concurso podrían tener nombre de concursante.

Una de las tramas que planteaba el programa desde el principio era el encuentro entre Alyson y Marco Ferri. Ambos habían tenido una gran química en Gran hermano. No pasó nada entre ellos porque el italiano tenía novia. Ahora tienen una segunda oportunidad, aunque ella entra con anillo de compromiso y él, con chica fuera.

De momento han tenido un reencuentro un tanto frío en el que Marco ha asegurado que ella está igual salvo por las tetas más grandes. No parece el mejor comienzo.