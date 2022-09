“En la vida hay muchas cerdas y muchas borregas, y yo tengo un máster en cerdas y en borregas”. Esta frase de Pipi Estrada en Pesadilla en El paraíso ha sido comentada en el debate del domingo. A Alejandra Rubio no le ha hecho gracia. “¿Qué quieres que te diga de un tío que se descalifica él solo?”, le decía a Carlos Sobera cuando le preguntaba por este comentario.

“Siempre tiene que tener a mi familia en la boca porque no sabe hacer otra cosa, provocar y hablar de las Campos, pues fin, es lo único que sabe hacer”, añadía la hija de Terelu.

Borja Estrada no entendía muy bien por qué se daba por aludida con ese comentario. “No hay que tener muchas luces”, le respondía Alejandra que le recordaba cuál es su apellido.

Hechas las presentaciones

Todo esto llegaba después de que ambos se reencontraran al comienzo del programa. Ella es hija de Terelu Campos y él es hijo de Pipi Estrada, y sus padres mantuvieron una relación que no acabó en muy buenos términos.

Muchos opinan que ese es el motivo por el que han llevado a Alejandra de colaboradora, para crear una nueva trama entre los hijos de dos ex.

Carlos Sobera les preguntaba al comienzo si habían vivido juntos en algún momento. "No, me conoció cuando era muy pequeña, pero no me acuerdo de él”, aseguraba la influencer. “El reencuentro ha sido normal, he de decir que me cae bien. No tiene mucho que ver con su padre, por ahora, eh, luego igual me parece como él", añadía.

En cuanto a Pipi, no parece tan amigable. "Pipi está en el proceso de que todavía no lo aguanto. Pero depende, tienen que cambiar mucho las cosas".

Por su parte, Borja, que tiene conquistado al público desde su primera aparición en la primera gala, desató unas cuantas risas cuando le preguntó a Marta Peñate, “¿esta quién es?".

"Lo sabía, es que no me conoce de nada. Es que vive en la parra, por eso me cae fenomenal. ¿Por qué te crees que te he dicho que me cae bien?", se tomaba a risas Alejandra que no ha dudado en señalar que él es bastante mayor que ella.

Sobera ha querido hacer las presentaciones y les ha hecho levantarse para que se dieran un beso. "Si Pipi y Terelu hubieran seguido, esto sería como Los Serrano", bromeaba Nagore Robles. Un momento surrealista que ha dado mucho juego en redes.

Carpeta en plató

A lo largo del programa, Alejandra no ha dejado de lanzar zascas al ex de su madre. “Pipi está en el reality para pagarle a mi madre”, aseguraba sobre la deuda que existe entre ellos. “Coño, pues deberías defenderlo para que llegue lejos”, bromeaba Borja que ha demostrado tener rapidez de respuesta. Y para muchos, él ha sido el vencedor de este duelo de hijos en plató.

Hablando de redes sociales, tras ver a ambos a lo largo del programa han llegado a una conclusión sobre lo que podría haber entre ellos.

Veremos si las carpetas también acaban dándose en plató.