El misterio envuelve el posible regreso de Paramore

La espera se está haciendo larga. Excesivamente larga. Desde que el grupo confirmó que en 2022 se produciría su regreso musical, Paramore no ha despejado las dudas sobre su nuevo álbum de estudio que supondría su retorno. Tras 5 años desde su último disco, Hailey y los suyos están de vuelta. Pero por ahora lo están haciendo envueltos en el misterio.

Su página web se ha quedado completamente en blanco sólo con un listado de fechas a modo de agenda que parecen desvelar la hoja de ruta de la formación. En septiembre arrancó todo con la palabra Discord y fue justo cuando la banda lanzó su canal oficial. La siguiente fecha corresponde al 'blanqueamiento' de su site oficial para dos días después ofrecer un adelanto de su posible nuevo single que en su página llaman Wrong.

Resulta difícil confirmar si este adelanto se corresponde con esta canción haciendo caso de la letra del mismo: "Bored, I’m bored, so bored, from the frontline / Quite the opposite, I’m safe inside" se escucha cantar a Hailey Williams en este breve teaser que lanzaron a través de su canal de Discord.

La fecha de hoy correspondería a un viaje a Los Ángeles quizá para alguna reunión con su compañía, quizá para el rodaje de un videoclip que podría llegar a su fin el día 16 de este mismo mes. Su siguiente entrada en la agenda no deja lugar a dudas: el 19 de septiembre tendremos la confirmación que esperábamos y que resolverá todo este misterio.

Y puestos a ser atrevidos y a especular nos gustaría suponer que su último día anotado, el 28 de septiembre, podría ser el del lanzamiento de su sexto trabajo de estudio. Por fortuna sólo tendremos que esperar un par de semanas para salir de toda duda pero por ahora la duda y el misterio nos come por dentro.

Y es que son ya casi 9 meses de espera desde que en una entrevista con la revista Rolling Stone publicada el pasado 11 de enero, la banda estadounidense ha confirmado que están en el proceso de creación de un nuevo proyecto musical, pero todavía no tenían ni la fecha oficial de lanzamiento ni el nombre del mismo. Aún así, añadieron que el nuevo álbum no tendría el estilo "emo" de sus inicios. Sino que sería un poco diferente: "La música que nos entusiasmó al principio no era exactamente el tipo de música que continuamos haciendo" expresó Hayley Williams.