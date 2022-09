Nicki Minaj presenta nueva canción, ‘Love in the way’, junto a Bleu

Super freaky girl ha marcado el regreso musical de Nicki Minaj después de un tiempo en el que ha disfrutado de su maternidad. Fue la canción que eligió para actuar en su retorno a los escenarios durante los VMAs 2022 en los que se premió su trayectoria y fue una de las triunfadoras. Pero muy pronto la solista tendrá nuevo single que recogerá el testigo de ese homenaje al Super freak de Rick James.

La rapera ha anunciado que Love in the way será su nuevo sencillo y para presentar esta canción ha elegido la colaboración de Bleu. No tendremos que esperar demasiado para escuchar esta nueva propuesta musical ya que el estreno tendrá lugar este mismo viernes 16 de septiembre.

"#LoveInTheWay F R I D A Y @bleuvandross" posteó Nicki Minaj en su perfil oficial de Instagram junto a una fotografía en la que se le podía ver junto al intérprete. El rapero también compartió la misma imagen junto al texto: "HITS ONLY! Watch this" ("Sólo éxitos. No os lo perdáis").

La tercera tarjeta de presentación del próximo álbum de Nicki Minaj está a la vuelta de la esquina. Un elepé del que ha asegurado que solo espera disfrutar y que su público disfrute. Después de una larga trayectoria no quiere ponerle etiquetas a su música y prefiere que las canciones hablen por sí sola: "Estoy creando música como solía hacer cuando empecé a rapear en mis mixtapes" explicó Nicki durante una entrevista en el show de Dana Cortex en Power 98.3. "Esto significa tener una gran experiencia, disfrutarla, vivir el momento, mirar el presente en el momento y ver qué es lo que pasa".

En New Music Daily, un programa de Apple Music 1, habló de que tiene muchas sorpresas preparadas para sus fans antes del estreno de su nueva aventura musical. Una de ellas fue el vídeo de casi 10 minutos para Do We have a problem?, single que sí estará en el LP. Un tema potente que se convirtió en una de los mejores temas de rap de lo que va de año.

Junto a Do we have a problem? y Super freaky girl, este nuevo Love in the way nos sigue permitiendo conocer el listado de canciones de un álbum que de momento no tiene fecha de lanzamiento ni título conocido. Aún quedan muchos otros temas por desvelarse así como posibles colaboraciones como las que se vienen rumoreando en las últimas semanas.

Hay que recordar que hace apenas unos días, Nicki Minaj presentó el remix de Super Freaky girl junto a JT, BIA, Katie Got Banz, Akbar V y Malibu Mitch.