'Heartstopper' comienza el rodaje de su segunda temporada

Los fans de Heartstopper están de enhorabuena. Una de las series de Netflix más aclamadas de este 2022 por la representación de la historia de amor LGTB entre Nick y Charlie, dos chicos de instituto, ha puesto en marcha el inicio del rodaje de su segunda temporada en las últimas horas.

Pese al silencio y el secretismo en la producción que guardan tanto los perfiles oficiales de la serie en redes sociales, como el de sus protagonistas, durante este martes 13 de septiembre las cuentas de fans en Twitter se llenaban de instantáneas y fotos detrás de las cámaras que confirman que las grabaciones han comenzado.

ESTAMOS OFICIALMENTE EN LA ERA DE HEARTSTOPPER SEASON 2 pic.twitter.com/Ulzziu0a8v — gaby 🍂 (@saturnicks) September 14, 2022

BIENVENIDX A LA ERA DE LA SEGUNDA TEMPORADA DE HEARTSTOPPER pic.twitter.com/ozY4X7FW5E — Mar🍂 || HS S2 ERA (@SelftKit) September 13, 2022

De esta manera, empiezan a coger forma los avances en las historias de los personajes a los que tanto cariño cogimos a finales del mes de abril, con una Alice Oseman (la creadora de las novélas gráficas en las que se basa la ficción) que vuelve a ponerse en la piel de showrunner y guionista de la serie.

Si los nuevos episodios siguen la estela de lo que se cuenta en los tomos tres y cuatro de la novela gráfica (la primera temporada se basaba y ampliaba los dos primeros), en esta nueva tanda de capítulos seremos testigos de un viaje de fin de curso a París, acercamientos deseados entre personajes secundarios y algún que otro problema que aparece en la vida de Nick y Charlie. Además, a principios del mes de julio las redes oficioales de Heartstopper anunciaban un casting abierto para encontrar a la persona encarga de dar vida a Sarah Zahid, una adolescente que comenzará a formar parte de la pandilla de amigos de la pareja.

Kit Connor deja las redes

A la espera de ir conociendo poco a poco las imágenes oficiales de la serie, no podemos estar más contentos del inicio de las grabaciones y de que Charlie y Nick vuelvan a formar muy pronto parte de nuestras vidas. Sin embargo, la fama y los comentarios en redes sociales parecen haber pasado factura a una de las figuras clave de la ficción, pues hace dos días Kit Connor (encargado de ponerse en la piel de Nick Nelson), decidía despedirse de Twitter tras ser acusado de queerbating. ¿El motivo? Unas imagenes del actor de la mano de la actriz Maia Reficco, con quien protagoniza la película A Cuban Girl’s Guide to Tea and Tomorrow, que han despertado las críticas en torno al secretismo que rodea a su sexualidad.

De nuevo un ejemplo de lo tóxicas que pueden llegar a ser las redes sociales cuando se traspasan ciertos límites y se especula con la vida íntima de las personas. Esperemos, en cualquier caso, que el adiós de Kit Connor no haya sido un adiós definitivo y podamos verle pronto compartiendo sus experiencias, trabajos y activismo como hasta ahora.