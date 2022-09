The Rock le coge el gusto a los papeles de villano en ‘Black Adam’

Las carreras cinematográficas de las estrellas de Hollywood suelen pasar por diferentes etapas pero casi todas tienen algo en común: cuando un actor o una actriz empieza a protagonizar largometrajes suele ser síntoma de que para él se han acabado los personajes de villano. Como en toda regla siempre hay excepciones pero es algo que se repite desde tiempos inmemoriales y The Rock puede ser el último ejemplo de ello.

El actor que comenzó en papeles secundarios, algunos de ellos en el lado malvado de la película, comenzó a ganar popularidad con diferentes protagonistas que le terminaron convirtiendo en uno de los actores de acción más taquilleros. Para no encasillarse, otro elemento común del star-system hollywoodiense, también protagonizó comedias familiares con notable éxito. Pero después de muchos años de trabajo Dwayne Johnson, La Roca (The Rock), parece haber saltado a la siguiente etapa.

Se trata de los grandes protagonistas de películas memorables que pasan a la historia pero como villanos. No podríamos decir (alerta viene spoiler) que en Alerta Roja consiga convertirse en un villano memorable pero el plot-twist final le da algo de entidad a la peli de acción y es un primer paso.

El inicio que le ha llevado hasta el rodaje de Black Adam, película centrada en el archienemigo de Shazam dentro del Universo de DC. Esta peli es ya una de las más esperadas del 2022, bajo la producción de Jaume Collet-Serra con la promesa de cambiar drásticamente esta franquicia tras el estreno del próximo 21 de octubre de este año.

Casi 5.000 años después de que se le concedieran los poderes todopoderosos de los antiguos dioses, y encarcelado con la misma rapidez, Black Adam es liberado de su tumba terrenal, listo para desatar su manera única de hacer justicia en el mundo moderno. Una justicia que puede ser malentendida y convertirle en un villano diferente.

Dwayne Johnson encarna al personaje, que no tiene ningún tipo de reparo a la hora de matar a sus contrincantes. Ese esclavo que renació como un dios ahora no se postra ante nadie -en sus propias palabras-, por lo que su insubordinación le meterá en algún que otro aprieto. Aunque nada de lo que no pueda salir alguien con los poderes que, de respetarse igual que en las viñetas, es todo un peligro mundial.