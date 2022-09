Madonna y Tokischa ponen fecha a ‘Hung Up Remix’ con un breve adelanto del videoclip

Madonna y Tokischa. Tokischa y Madonna. Por separado son pura pólvora pero cuando se juntan han demostrado ser auténtica dinamita. En cualquiera de los dos casos: explosivas. Su colaboración artística ha sido una de la más inesperadas del año y de las que más están dando que hablar.



Desde hace varios meses están en boca de todos: fans y no fans. La reina del pop por llevar 40 años en la industria musical, un hecho que ha celebrado con la publicación de Finally Enough Love, un recopilatorio que reúne en un solo proyecto 50 números 1, los mayores éxitos de la artista. La puerorriqueña porque, aunque lleva poco tiempo en este mundillo (en oposición a la cantante americana) está revolucionando la escena urbana.

Hace pocos días, podíamos verlas por las calles de Nueva York grabando un videoclip para Hung Up Remix. Entre las imágenes tras de las cámaras, Madonna aparece perreando a Tokischa mientras un grupo de chicas jóvenes se mueven al ritmo de la canción a su alrededor. Con Tokischa y Madonna, la fiesta está más que asegurada.

Esta nueva remezcla del mítico tema de 2005 que verá la luz el próximo 19 de septiembre. La propia intérprete de Vogue lo ha anunciado a través de su instagram, con un reels en el que ha enseñado un breve adelanto. De fondo se oye el verso "Time goes by, so slowly", a lo que Madonna recita, en español: "Tokischa, keloke, yo quiero culo nuevo". "We are Bad Girls" (Somos chicas malas), escribía en la descripción del vídeo.

Un vídeo en el que ambas aparecen en posición muy sensual, como ya nos han enseñado en ocasiones anteriores. El pasado junio, con motivo del Orgullo de Nueva York, ambas se fundían en un beso sobre el escenario para reivindicar los derechos LGTBI y dar visibilidad al amor sáfico. Y esta última semana, durante la New York Fashion Week, las dos volvían a morrearse mientras asistían a uno de los desfiles de moda, lo que ha hecho saltar los rumores de noviazgo. Un beso que, por cierto, también protagoniza la portada de este sencillo.

Tokischa y Madonna se besan mientras están viendo una pasarela en el #NYFW pic.twitter.com/DMhVjyPgD2 — carloxx iván (@itscarlosivan) September 11, 2022

Al final va a ser verdad eso que dice Linda, la canción de Rosalía y la de Puerto Plata: "Las amigas que se besan son la mejor compañía". No obstante, las opiniones a favor y en contra tanto sobre su relación como su colaboración se han hecho saber. Lo primero por la palpable diferencia de edad; y lo segundo porque dicen haber arruinado la canción y el sonido original.