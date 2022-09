Leiva repite en la faceta menos conocida de su carrera

La música es un universo en el que entren y salen diferentes sectores del entretenimiento como el cine, el teatro, el merchandising y también, como no podía ser de otra forma, la moda. Divas y divos de la música han conseguido construir grandes imperios de la moda gracias a su imagen de marca. Y aunque ese no es el caso de Leiva, el solista si que tiene una buena marca a sus espaldas que le ha permitido darse el capricho de colaborar con una gran firma de moda.

Y no es algo novedoso: ya lo llevaba haciendo algunos años atrás. Todo arrancó en 2017 cuando el de Alameda de Osuna se convirtió en imagen de la colección masculina de la diseñadora Gabriela Hearst. Fue el inicio de una preciosa amistad y de una estrecha relación de trabajo que nos brindó otros episodios en 2019 y en 2020, además del último y reciente vivido hace apenas unas horas.

Porque Leiva ha vuelto a repetir en una faceta menos conocida de su carrera: la de las pasarelas. El intérprete ha desfilado como parte de la colección mostrada en la New York Fashion Week con esta firma de moda y ha dejado testimonio a través de sus perfiles oficiales en las redes sociales.

"Desfilando ayer para mi hermana querida @gabrielahearst en la New York Fashion Week. Gracias a @palomija que fue mi compañera y estuvo todo el día a mi lado dándome instrucciones: “Leiva go more slowly! You look like a fucking gazelle!” -me decía todo el tiempo. Persona favorita. #NYFW22 #GabrielaHearst #nyfw" posteaba en su canal oficial de Instagram.

Como decíamos, no es la primera vez que sucede ya que hace 3 años actuó en la puesta en escena de Gabriela Hearst en Nueva York. Pero que nadie se piense que Leiva solo tiene dominada la gran manzana. Porque hace un par de años fue imagen del desfile de la marca en París.

Con su inseparable sombrero, Leiva ha lucido un traje chaqueta negro con camisa negra y zapatos de punta que le han convertido en uno de los focos de atención de la pasarela. Una pequeña licencia que el artista se ha tomado en mitad de su agotadora gira que le tiene recorriendo toda España durante los últimos meses.

Y también un cambio de aires después de estar centrado n sus múltiples proyectos musicales incluyendo la banda sonora de la película documental que Fernando León de Aranoa está grabando sobre Joaquín Sabina. Una película que promete convertirse en todo un hito musical y cinematográfico. Y un encargo de altura para un músico de altura. Una de las voces más importantes del panorama musical contemporáneo que cantará a Joaquín Sabina, una auténtica leyenda de nuestra música.