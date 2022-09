Jorge Javier Vázquez ultima los preparativos para su regreso a la televisión con un nuevo proyecto

Jorge Javier Vázquez regresa el próximo lunes 19 de septiembre a la que es ya su casa, Telecinco. Tras casi un mes y medio alejado del foco mediático por un problema de salud y por unas vacaciones prolongadas, el presentador catalán ha entrado en directo en Sálvame para saludar a sus compañeros y anunciar su inminente regreso a la televisión.

Pese a que sigue disfrutando de los últimos momentos de su viaje por Sudáfrica, Jorge Javier ha sorprendido a todos los presentes con sus palabras. “Tengo muchísimas ganas de estar con vosotros. Yo creo que es el primer año que tengo ganas de volver a trabajar. Tengo muchas ganas de compartir muchísimas experiencias y emociones”, ha explicado sin poder contener las lágrimas.

Durante su intervención, hemos podido ver una nueva faceta del presentador mostrándonos la hecatombe emocional que está sufriendo y que le ha hecho cambiar de opinión sobre sí mismo. “Ha llegado el momento de mi vida de no castigarme más, de no juzgarme más y de estar contento conmigo mismo”, ha manifestado muy contundentemente el catalán.

El presentador ha asegurado que su vuelta va a ser muy diferente porque él mismo ha cambiado en todo este tiempo. “Os quiero contar muchas cosas. Creo que he pasado uno de los años más complicados de mi vida. Yo no sabía que se podría vivir con tanto dolor, no sabía que se podía vivir con tan pocas ganas. He necesitado irme mes y medio para reencontrarme, tocar pie y volver a ser el que era antes de un año. Tengo muchas ganas de volver. Me he dado cuenta de muchas cosas. Y fíjate si he cambiado que quiero daros un abrazo a cada uno”, ha relatado muy emocionado.

El nuevo proyecto de Jorge Javier Vázquez

La intervención de Jorge Javier Vázquez la pasada tarde del viernes 16 de septiembre ha venido con doble ración de sorpresa porque, además de anunciar su inminente regreso, ha explicado que el próximo lunes 19 dará una noticia que lo cambiará todo.

“Quiero contar algo que para mí es muy importante, que me provoca mucha ilusión y que quiero compartir con todos vosotros. Es algo que me ha ayudado a salir adelante. El lunes voy a dar una noticia que es muy importante para mí y que me ha cambiado mucho”, ha declarado sin entrar en más detalles.

Un bombazo que podría tener relación con la sustitución de Sandra Barneda en el documental En el nombre de Rocío. Recientemente se ha conocido que Jorge Javier Vázquez será el rostro que conducirá las próximas entregas de la docuserie de Rocío Carrasco y su familia cogiendo así, el testigo de su compañera que, de ahora en adelante, se centrará en liderar los debates de la nueva edición de La isla de las tentaciones, cuyo estreno será en los próximos días.

¿La noticia bomba de Jorge Javier Vázquez tendrá que ver con este nuevo proyecto televisivo? El próximo lunes 19 de septiembre saldremos de dudas.