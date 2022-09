Con el iPhone14 a la venta, arrancan los rumores del iPhone 15

Como sucedió el año pasado, en cuanto sale una nueva generación de iPhone se empieza a mirar a la siguiente. Nadie tiene aún en su mano un iPhone 14, puesto que la fecha marcada es el día 16, pero la compañía ya ha dado todos los detalles. Ahora toca mirar al futuro, al iPhone 15.

Ya hay rumores y predicciones, como no podía ser de otra manera, y os los vamos a recopilar, para que veáis como va tomando forma la línea de gama alta de Apple para 2023.

Para empezar, la fecha no ha dado pie a ningún rumor todavía, pero eso es lo normal y raramente nos enteramos hasta que falta alrededor de un mes. Eso sí, lo normal sería que se produjese más o menos en las mismas fechas que se ha presentado el iPhone 14. En 2023 podría ser el 5 o 12 de septiembre, ambos martes.

Pasando al interior del teléfono, hay informes que hablan de que Apple está trabajando en un procesador de 3nm, que sería el Bionic A17. Los modelos Pro de este año usan el A16, por lo que sería lo normal ir un poco más allá.

Los otros dos modelos de 2022 no han tenido tanta suerte y siguen usando el A15 del año pasado, y otro informe sugiere que esta tendencia habría llegado para quedarse, por lo que en el iPhone 15 y 15 Plus (si no cambia de nombre o desaparece) veríamos el Bionic A16.

Un cambio que podría llegar de manera anticipada en 2023 es el del puerto de carga. Ya hemos contado que la Unión Europea busca el cambio hacia el puerto USB-C para todas las compañías, con el objetivo de que no se vaya más allá de 2024. Hay rumores de que Apple podría adaptarse un año antes, sin esperar al último momento.

Hay muchos fans que esperan que Apple no descarte su puerto ‘Lightning’ tan pronto, incluso sugiriendo que la compañía podría revelar un iPhone sin puerto de carga en su lugar. Hay que verlo para creerlo.

Los iPhone 14 han sido innovadores por incluir la Isla Dinámica, el área de notificaciones que se expande dependiendo de lo que estemos haciendo en cada momento, por lo que los modelos del año que viene no sorprenderían al volverla a traer.

Contradiciendo a ese pensamiento, la creencia generalizada es que la serie 15 del iPhone (o por lo menos alguno de los modelos) llevaría la cámara debajo de la pantalla, dando otro salto tecnológico para la compañía de Cupertino.

Otra filtración indica que los nombres de los modelos podrían fracturarse más, con el iPhone Pro Max pasando a ser llamado iPhone Ultra.

Para acabar con la primera tanda de rumores, el iPhone 15 Pro retendría la lente teleobjetivo del 14 Pro, pero este nuevo iPhone 15 Ultra obtendría una lente periscópica para un zoom más lejano, alrededor de 5x. Esto llega de varias fuentes, por lo que tiene visos de realidad. Eso es todo de momento, pero hay tiempo para mucho más, queda un año entero para verlos.