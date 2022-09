Melendi sube al escenario a su hija Lola para cantar su primera composición

Melendi finalizó hace unos días la primera parte de su gira Likes y cicatrices pero sigue muy presente en eventos como los Premios Dial 2022 donde actuó. Sin embargo, antes de subirse al escenario del Recinto Ferial de Tenerife protagonizó una tierna sorpresa en uno de sus últimos shows: presentar la primera composición de su hija Lola.

Con tan solo 6 años, la pequeña ha demostrado que no se le da nada mal. Pero como es normal a su edad, la vergüenza de estar frente a miles de personas le ha impedido defender su primer tema. Pero para eso estaba allí su padre para defender su melodía y su letra y quién sabe para presentarla al mundo como su telonera.

La anécdota no tiene desperdicio: "No tenía dudas de que Lola se iba a salir. Este personaje el otro día llega a casa y me dice: 'Papá, necesito un abogado'. Es que he hecho una canción muy buena y la quiero registrar. Y me cantó la canción... Toca el pianito, mejor que su padre, hace una armonía y empieza a cantar... La canción yo creo que tiene gancho, ¿te acuerdas de la canción? y además canta con flow latino".

"Tú solo me gustas pa bailar, tú solo me gustas pa bailar, vamos al recreo que te saco la comba..." cantó Melendi durante su actuación frente a un público entregado que acompañó la interpretación con palmas e incluso uniéndose al coro.

Aún quedan muchos conciertos de Melendi en directo para que su pequeña se anime en alguno y nos demuestre que además de componer y tocar los instrumentos, también se le da bien lo de cantar. Y quien sabe si en un futuro esta joven promesa podría tener un público tan fiel como el que aupó a Melendi al estrellato hace ya más de 20 años.

La gira Likes y Cicatrices se puso en marcha el pasado 7 de mayo en Murcia y finalizó a comienzos del pasado mes de septiembre. Pero no será su último directo en esta etapa ya que el asturiano confirmó una serie de shows en América para presentar su más reciente álbum de estudio.

No cabe duda de que el cantante asturiano pasa por su mejor momento profesional, algo que viene respaldado por las cifras y el alcance que pocos artistas internacionales llegan a tener: 25 discos de platino, más de 5.000.000 de oyentes en Spotify o más de 54.000.000 de visualizaciones en YouTube.