Jordi Cruz pone nerviosas a las concursantes de ‘MasterChef Celebrity 7’ que terminan dedicándole una canción

En el primer programa pudimos comprobar que Ruth Lorenzo tenía predilección por uno de los chefs del jurado de MasterChef Celebrity 7. Aseguraba que los dos hombres más guapos del mundo para ella eran Henry Cavill y Jordi Cruz. Desde entonces, se le cae la baba cada vez que se acerca a ella.

Pero parece que no solo pone nerviosa a la cantante y pudimos comprobarlo en el segundo programa de esta edición. Jordi Cruz se dirigió a Patricia Conde. “Me pones algo nerviosa si me haces contacto visual, así tan…”, le respondía a Jordi cuando este se dirigió a ella por su nombre.

“¿Necesitas vitaminas?”, le preguntaba el chef. Pero ella aseguraba que había llegado multivitaminada. En ese momento, otra de las concursantes interrumpía la conversación: “Jordi, yo sí necesito vitaminas, estoy muy mala”, aseguraba Daniela Santiago.

Uno para todas

Las risas de todos llenaban el ambiente. “¿Tú también Jordi?”, le preguntaba Lorena Castell a su compañera. “Vamos a ser las chicas de Jordi”, aseguraba Ruth. “Como estás, que te las llevas a todas de calle, por favor, es tu edición”, le decía Samantha Vallejo-Nágera.

Y en ese momento Lorena Castell, que siempre aporta la nota musical, comenzaba a cantar “Uno para todas, solo uno para mí” y le acompañaban sus compañeras.

“¿Qué si pone nervioso de cerca? Y de lejos”, aseguraba Patricia Conde, “debería hacer el papel de Flanders, lo clava. Se le da muy bien poner esos ojillos golosones”.

Está claro que Jordi se ha convertido en uno de los protagonistas de esta edición en la que todas suspiran un poco por él. Bueno, no está claro si todas, que parece que María Zurita tiene suficiente con Xavier Delltell. De hecho, han protagonizado un momento muy gracioso cuando estaban explicando el estado actual de su relación.

Él la reprochaba que no le había hecho mucho caso en la prueba de exteriores cuando le había llevado una maceta de cebollino como prueba de su amor. “Estaba con Jordi liada”, contestaba ella para asombro del humorista que lo de estar ‘liada con Jordi’ no lo ha terminado de asimilar. “Estaba trabajando con Jordi”, tenía que aclarar para no provocar un lío monumental. El caso es que Jordi siempre está por ahí metido.