Todos los artistas españoles nominados a los Premios Grammy Latinos 2022: de Rosalía a Alejandro Sanz

El próximo 17 de noviembre tendrán lugar los Latin Grammy 2022 en el Michelob Ultra Arena de Las Vegas. La 23ª Edición de los galardones entregados por la academia de grabación de Estados Unidos volverán a reconocer lo mejor de la música española y portuguesa.

Por fin hemos conocido la lista completa de nominados y nominadas de los Grammy Latinos de este año. Una edición muy especial donde Bad Bunny parte como favorito con diez nominaciones gracias a su álbum Un verano sin ti. Jorge Drexler no se queda atrás, sumando un total de siete. Camilo y Christina Aguilera destacan con seis.

Por supuesto, una edición más, España vuelve a estar presente. ¡Y de qué manera! Este 2022, nuestros artistas aparecen en varias categorías. Suena, sobre todo, el nombre de Rosalía. La catalana podría ser una de las máximas premiadas gracias Motomami. ¡Pero no es la única!

Repasamos todos los artistas españoles que han sido nominados a los premios Grammy Latinos 2022.

Rosalía

Rosalía puede cerrar un año redondo llevándose algunos de los premios más importantes de este 2022. La estrella, que ya suma diez Latin Grammy en su carrera, podría sumar algunos galardones más a su estantería.

Gracias a Motomami, Rosalía puede llevarse hasta cinco premios este 2022. ¡Y sí, participa en las categorías más importantes! Rosalía está nominada a Mejor álbum del año. Pero no solo eso. También está nominada a Grabación del año por La Fama (junto a The Weeknd) y Mejor Canción del año por Hentai. Este último tema también está nominado a Mejor canción alternativa. La cosa no se queda ahí. La catalana podría llevarse el premio a Mejor Vídeo Musical Versión Larga por Motomami. Sí, aquella super actuación que se marcó en TikTok con el lanzamiento.

Alejandro Sanz

El español con más Latin Grammy hasta la fecha, Alejandro Sanz, vuelve a estar nominado. Esta vez lo hace en una de las categorías más importantes: la de mejor álbum del año. El madrileño podría llevarse este premio por Sanz. De ganar, sería el 25 galardón que se llevaría a casa. Además de ser la persona del año en 2017.

Pablo Alborán

Nuestro malagueño favorito también está nominado este 2022. Pablo Alborán podría llevarse el premio a Grabación del Año gracias al temazo Castillo de Arena. El artista ha estado nominado en varias ocasiones. ¿Conseguirá llevarse este año el galardón a casa?

Vetusta Morla

Uno de los grupos españoles más queridos, Vetusta Morla, también puede llevarse varios galardones a casa. El grupo compite con Rosalía a Mejor Vídeo Musical de Versión Larga gracias a Matria. Patrick Nnot estuvo detrás del vídeo.

El grupo también puede llevarse los premios a Mejor Canción Rock por Finisterre y Mejor Álbum pop rock por Cable a Tierra. ¿Se los llevarán?

C. Tangana

Tras arrasar en la edición de 2021, C. Tangana podría llevarse otros premios este año. El artista está nominado a Mejor Grabación del año junto a Jorge Drexler por Tocarte. También a canción del año por este mismo tema.

Pol Granch

Otro artista español nominado es Pol Granch. El cantante de Solo x ti podría llevarse el premio a Mejor Nuevo Artista. Con más de seis millones de oyentes mensuales a sus espaldas y el álbum Tengo que calmarme a sus espaldas, Pol podría conseguir su primer Latin Grammy.

Nathy Peluso

Aunque sea argentina, Nathy Peluso lleva toda una vida viviendo en España. De este modo, nos alegramos de sus nominaciones de la misma forma. La cantante de Mafiosa está nominada en tres categorías gracias a la colaboración Pa mis muchachas junto a Christina Aguilera, Becky G y Nicki Nicole.

La canción ha sido nominada a Grabación del año, Mejor Fusión y Mejor canción del año. ¡Nada mal!

Sin duda, se trata de un año para estar muy orgullosos de nuestra música y de la repercusión que está teniendo a nivel mundial.