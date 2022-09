Bruce Springsteen lanzará un nuevo disco este año

Los fans de Bruce Springsteen estamos contando los días para poder disfrutar de su arrollador directo a su paso por nuestro país. El músico iniciará una gira europea en el Estadi Olímpic Barcelona los días 28 y 30 de abril. Es un tour muy esperado, pues no veíamos a Springsteen junto a la E Street Band desde 2017 en nuestro país. Lo que ahora sabemos es que es posible que incluya nuevas canciones en este show, porque el Boss puede estar ya trabajando en un nuevo disco.

Tal y como ha revelado el fundador de la revista Rolling Stone en una entrevista, Springsteen ya estaría prácticamente listo a lanzar un nuevo álbum. Jann Wenner lo ha anunciado claramente y no deja lugar a dudas: "Hay un nuevo disco de Bruce (Springsteen) que saldrá este otoño, que es impresionante. Ya lo estoy escuchando".

En los últimos meses, han circulado algunos rumores acerca de un nuevo álbum del Boss que contenga versiones de soul, pero esta información no ha sido confirmada. De cumplirse el anuncio de Wenner, antes de que termine el año tendremos en nuestras manos nueva música del artista, su primer lanzamiento desde Letter to You en 2020.

A pesar de no haber dado ningún concierto masivo, Springsteen no ha permanecido quieto este tiempo. El año pasado, dio a conocer su película inédita The Legendary 1979 No Nukes Concerts, colaboró con el expresidente norteamericano Barack Obama en el libro Renegades: Born In The USA y retomó su exitoso espectáculo Springsteen on Broadway en la reapertura de los teatros de la ciudad de Nueva York el verano pasado.

Reedición de aniversario de 'Nebraska'

El músico está en plena forma, y además de estar a punto de lanzar nuevo álbum, también sigue sacando rédito a su extensa obra. Springsteen ha anunciado una reedición de Nebraska, su cuarto álbum de estudio, con motivo de la celebración del 40º aniversario.

Se trata de una edición en vinilo del disco, lanzado el 30 de septiembre de 1982, con abundante material extra. Es una de las obras más influyentes del Boss, un disco sombrío que cuenta en primera persona de personajes empujados al borde de la sociedad. Springsteen originalmente tenía la intención de volver a grabar las pistas con The E Street Band, pero decidió lanzar las canciones tal como estaban después de no poder recuperar la sensación de las grabaciones originales.