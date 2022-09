Día sin coches: 10 datos sobre ellos que te harán pensar

El año 1973 marcó el inicio de una crisis sin precedentes. La guerra de Yom Kipur, que enfrentó a una coalición de países árabes con Israel, provocó que varios de los miembros más poderosos de la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) suspendieran la venta de petróleo a aquellas naciones que apoyaron al estado judío. El resultado fue la llamada crisis del petróleo de 1973 que, en última instancia, llevó a varios países a empezar a plantearse alternativas en materia de movilidad para no depender de los combustibles fósiles.

Dos décadas después, ya en los años 90, comenzó a extenderse por varias ciudades europeas la idea de celebrar un días sin coches. Lo que empezó siendo una práctica residual acabó siendo adoptado por la Comisión Europea, que en el año 2000 la implementó en toda Europa como parte de la llamada Semana de la Movilidad. ¿El objetivo? Señalar los problemas que provoca el abuso del vehículo privado, especialmente en las ciudades. Y recordar que, aunque a veces lo olvidemos, las calles son de todos: también de los que se mueven a pie, en bicicleta o en transporte público.

En El Eco de Los40 no vamos a pedirte que no uses el coche. Pero sí queremos invitarte a reflexionar sobre ello con diez datos que no mucha gente conoce. ¡Toma nota!