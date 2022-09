Los fans de ‘She-Hulk: Abogada Hulka’ salen al rescate por la última “decepción” de la serie

Hulka sigue sus andanzas por Disney+ de la manera más fiel a su personaje. Ya ha superado las críticas anteriores a su estreno -de hecho, la misma serie se llegó a reír de ello en un capítulo-, aunque su sexto episodio ha llegado con ciertas quejas por parte de algunos espectadores.

(Aviso de SPOILERS de los episodios 5 y 6 de She-Hulk: Abogada Hulka. Si no los has visto aún, no sigas leyendo) El episodio número 5 de esta comedia legal -un género al que hace honor en cada capítulo- llegaba con sorpresa al final. No había escena post-créditos, aunque el diseñador que accedió a vestir a la heroína mostraba casi por accidente algo que muchos esperaban: el casco de Daredevil.

Será amarillo en vez de rojo -un detalle a sus inicios en las viñetas-, algo que justifica que el diseñador tenga que ayudarle haciéndoselo de nuevo; y que además le hace estrenar outfit de cara a aparecer en el MCU -con permiso de su cameo en Spider-Man: No Way Home, en el que solo vistió la corbata de abogado-. Sin embargo, en este sexto episodio, titulado Solo Jen, ha revelado que no era una pista que indicaba su inmediata aparición en la serie.

Muchos fans esperaban con expectación el capítulo del 22 de septiembre por el potencial cameo de Charlie Cox, y por supuesto se quedaron con las ganas. El sexto episodio de la serie de Hulka va de ella misma y su desarrollo como heroína -y adulta funcional- de nuevo, algo que los fans han reprochado por la falta del justiciero. Eso sí, otros han salido en su defensa:

Me alimenta ver a la gente llorando porque Daredevil aún no aparece en SheHulk. Se han comido todos el bait de Marvel JAJAJAJAJ. Menuda sorpresa que en una serie de Hulka... Salga Hulka... ¿No? — Cracky™ (@CrackyEdiciones) September 23, 2022

A ver, los que estáis viendo hulka para ver a daredevil sois tooooontos, tooooontos, la serie se llama hulka, no daredevil — MasacreWilson (@masacrewilson) September 22, 2022

Gente que lleva seis episodios de Hulka vistos defraudada porque siga siendo una serie sobre Hulka por algún motivo que no alcanzan a comprender. pic.twitter.com/7178JgWpc0 — Nacho López (Cheve) (@El_Cheve) September 22, 2022

Si ya dijeron que Daredevil va a tener serie propia no sé cómo les gusta andar mamando porque no sale en la Abogada Hulka.



Iba a preguntar si son pendejos pero las últimas 5 semanas me han respondido esa pregunta a la perfección. — The Noble Vampire Samurai Atafha (@Atafhael) September 23, 2022

Hoy en #Hulka iba a salir Daredevil porque enseñaron su casco la semana pasada y al final no ha salido.

Es que es una sitcom, es que va de juicios.

Una cosa chavales, nadie hace las cosas como vosotros queréis, si no os gusta pues que os den por el ojete y no lo veáis pic.twitter.com/QtVewQgn9q — Alber Mtnz 2.0 (@alber_mane2) September 22, 2022

Tal y como defienden algunos usuarios, puede que Hulka no haya incluido aún el prometido momento del tráiler en el que aparece su colega más heroico, aunque sí se está ajustando a la perfección a su esencia de sitcom. Y aunque haya un número de espectadores que esperen con atención la llegada de Daredevil, muchos otros están disfrutando las andanzas de la abogada verde.

Le pese a quien le pese, Hulka ya es imparable cada semana. A cuatro capítulos de que acabe la temporada, Jennifer Walters ya ha creado una cita ineludible cada jueves con los fans marvelitas que apuestan por otro tipo de series, además de contentar a los que buscan cameos. En sus primeros cinco episodios, ya han aparecido el mismísimo Hulk, Wong e incluso la rapera Megan Thee Stallion invitándola a bailar twerk.

