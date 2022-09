Mediaset cancela las grabaciones de ‘Déjate Querer’, el programa de Toñi Moreno

Toñi Moreno sufre un varapalo profesional tras la decisión de Telecinco de cancelar el programa de entretenimiento que conduce, Déjate Querer. Este sábado 24 de septiembre se grabará la última entrega, según explica Bluper. Este formato producido por Buldog TV y que es una versión maquillada de Volverte a Ver, el espacio que presentaba Carlos Sobera también en la casa, llevaba desde el pasado mes de mayo en antena.

Desde el mes de agosto se grababan nuevas entregas y estaba previsto que así sería hasta el mes de octubre. Pero esta misma semana, el grupo audiovisual ha mandado la orden de paralizarlo, pese a tener todo preparado. De esta forma, Toñi Moreno y toda la audiencia dicen adiós a Déjate Querer, tras sus cuatro meses de emisión.

Este programa de entretenimiento se había programado desde un primer momento para los viernes por la noche, sin embargo, acabó llenando el primer time de los sábados. Aun con este cambio, el espacio consiguió mejorar sus datos de audiencia, especialmente, los meses de verano. Uno de los momentos más especiales para el programa fue el esperado reencuentro entre Omar Sánchez y Anabel Pantoja, que llegó a registrar hasta un 21,2% de share.

Pero por el programa han pasado otros rostros muy conocidos como Nacho Palau, que ha visitado el programa hasta en dos ocasiones; Luis Fonsi, quien ha confesado no estar pasando pasar por un buen momento anímico y la mismísima Edurne, que nos ha dejado ver una faceta más personal, a la que poco nos tiene acostumbrada.

Esta cancelación de forma tan abrupta de Telecinco suma otro hándicap más para la cadena, que desde hace unos meses atraviesa una crisis de audiencia resultándole imposible conquistar la pequeña pantalla con datos que superen el 20% de audiencia. Algo que pretenden recuperar ahora con el estreno de La isla de las tentaciones, que tras su primera entrega ha logrado obtener un 20,5% de share. Con todo este escenario, seguramente la cadena esté buscando nuevas fórmulas para conquistar de nuevo el marcador.

Los datos sentencian

Pese a que se ha transmitido la decisión de cancelar las grabaciones de Déjate Querer a todo el equipo, no está claro que este sea el cierre definitivo. Podría más bien tratarse de una medida temporal para dejar respirar al formato y la puerta abierta para que Toñi Moreno pueda regresar en el futuro a conducirlo. Aunque sus irregulares datos de audiencia auguran que podría tratarse más bien del final de Déjate Querer.

El pasado 6 de mayo Toñi Moreno irrumpía en la pequeña pantalla con el estreno de este este nuevo programa. Sin embargo, desde entonces el espacio no ha sobresalido demasiado, pese a emitirse en pleno prime time. Aunque el encuentro entre Anabel y Omar consiguió su propio récord, la realidad es que el resto de entregas no ha logrado superar los 11,3% de share de media. Un dato que parece que no ha sido suficientemente potente como para continuar en la parrilla televisiva de Telecinco.