Cristina Pardo, tajante sobre la ruptura entre Tamara Falcó e Íñigo Onieva: “Me parece lamentable”

En tan solo dos días, Tamara Falcó ha visto cómo su idílico compromiso con Íñigo Onieva ha acabado en desengaño amoroso. Desde entonces, la marquesa de Griñón está en boca de todos: ¿Dará la cara? ¿Cómo estará? ¿Le perdonará a pesar de todo? ¿Habrá boda finalmente?

El revuelo y escándalo ha sido tal que la noticia ha llegado a todos los platós de televisión, incluidos aquellos de carácter más político y no tanto de prensa rosa. Uno de ellos ha sido Más Vale Tarde, presentado por Iñaki López y Cristina Pardo.

Es sabido por todos que la presentadora y periodista de Atresmedia comparte, algunas noches, parrilla televisiva con Tamara Falcó en El Homiguero. Las dos colaboran, junto a otras caras conocidas en un debate propuesto por Pablo Motos durante los últimos minutos del programa de Antena 3.

Por eso, Pardo ha querido salir en defensa de su compañera ante la cantidad de comentarios que ha levantado su ruptura con Íñigo Onieva. "Estaba muy enamorada de Íñigo Onieva nos parezca bien o mal y a mí me da mucha pena porque creo que Tamara Falcó puede ser muchas cosas, a ojos de la gente puede ser lo que sea, pero es una persona íntegra y una buena persona", ha indicado en primer lugar.

🔴 @cristina_pardo: "Tamara Falcó es una buena persona, a mí someterla a este escarnio me parece que es horroroso". ▶ https://t.co/xChwLv5bUO pic.twitter.com/R65nIJReys — Más Vale Tarde (@MVTARDE) September 26, 2022

"Me parece que alguien que tiene exposición pública, someterla a este escarnio, a este 'te arrastro por los suelos' para luego, encima que ella ha sacado la cara por ti porque le has mentido, después tener que admitir que eres un mentiroso a mí me parece horroroso por ella", ha continuado de forma contundente.

Después de varias intervenciones por parte de los tertulianos, la periodista ha concluido el tema manifestándose contra las bromas pesadas y continuadas que se han hecho en los últimos días y deseándole lo mejor a su compañera. "Yo soy muy partidaria de reírse de todo porque de todo se puede hacer humor, pero también creo que los últimos días, una persona que está en los suelos, patearla una vez que está en el suelo me parece lamentable. La puedes patear cuando está de pie pero cuando está en el suelo no se puede patear a nadie. Lo que le deseo a Tamara Falcó es lo mejor, sea lo que sea lo mejor”, ha finalizado su alegato añadiendo que "de esto no se muere nadie y ella tampoco" y que lo que tiene que hacer la hija de Isabel Preysler es centrarse en trabajar y seguir con su vida.

Después de leer las disculpas y explicaciones del joven empresario, le toca el turno a la propia Falcó, que dará la cara hoy mismo, como hemos podido saber desde su perfil de instagram.